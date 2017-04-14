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"Первоклассное портфолио": посёлок Трудовое, школа № 79

"Первоклассное портфолио": посёлок Трудовое, школа № 79
Собственный гимн и бассейн – гордость образовательного учреждения
только что
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В сентябре нынешнего года школа № 79, расположенная в посёлке Трудовом нна улице Лермонтова, исполняется 25 лет. По словам директора школы, почётного работника образования Елены Култышевой, в её школе «самые лучшие в мире дети». Учебное заведение рассчитано на 1200 учеников, сейчас здесь обучается 1314 человек. Школьники занимаются в две смены, но всего пять дней в неделю. Здесь есть инклюзия: в обычных классах учатся и дети с инвалидностью, хотя их немного. Для 24 школьников организовано надомное обучение.

В этом году выпуск школы составят три девятых класса и пять одиннадцатых. Средняя наполняемость классов — 24 ученика. Школа уже сформировала и набор на будущий учебный год – желающих учиться здесь хватает на 5 полных классов.

В шаговой доступности к образовательному учреждению находятся школа искусств, центр изучения иностранных языков. На территории школы есть большой стадион, а внутри здания — два бассейна, большой и малый,  общей площадью 330 квадратных метров. У школьного бассейна, как отмечают сотрудники СЭС, самая качественная вода среди аналогичных спортивных сооружений. Именно здесь проводят городские спортивные соревнования, взращивают пловцов и синхронистов, младшие школьники сдают норматив «Умею плавать». У школы есть традиция под Новый год проводить силами учащихся ёлку на воде.

При учебном заведении работают секции футбола, баскетбола, волейбола, лёгкой атлетики. Среди выпускников школы — кандидаты в мастера спорта и перворазрядники. Три года назад в школе официально формировали специализированные классы спортивной направленности, но сейчас формальной специализации здесь нет.

Школа №79 располагает большой библиотекой с оборудованным читальным залом, объём библиотечного фонда — 15900 экземпляров. В школе 2 компьютерных класса, есть подключение к сети Интернет.

Образовательное учреждение соблюдает все последние директивы края в отношении безопасности: здесь есть «тревожная кнопка», охрана, пожарная сигнализация. Подходы к школе освещены, вход – через турникеты.

На базе школы работает лицензированный медицинский кабинет врача-педиатра от городской больницы №3, проводятся плановые медицинские осмотры.

Выпускники по результатам итогового тестирования показывают высокие баллы: от 89 до 95, многие успешно поступают в вузы. Пятый год школа является пунктом приёма ЕГЭ.

«Коллектив учителей укомплектован опытными, высокопрофессиональными кадрами, 70% преподавателей имеют педагогический стаж более 10 лет, 45% трудятся в учебном заведении свыше 20 лет. Больше половины учителей имеют высшую квалификационную категорию, 2 педагога — звание «Отличник народного просвещения», 10 — «Почётный работник основного общего образования РФ», 21— звание «Ветеран труда», 11 учителей награждены почётными грамотами Министерства образования и науки», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» директор школы Елена Култышева.

Ученики обеспечены горячим питанием: школьная столовая готовит завтраки, обеды и полдники не только на свою, но и на соседние школы. Средняя стоимость полноценного школьного обеда — 100 рублей.

Утренники и большие праздники проводятся в просторном актовом зале и зале хореографии. У учебного заведения есть свой гимн, написанный композитором Владимиром Синенко.

 
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