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Во Владивостоке из-за поджога травы едва не загорелась автостоянка

Во Владивостоке из-за поджога травы едва не загорелась автостоянка
За сутки в крае произошло несколько крупных пожаров
6 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: govoritufa.ru

За минувшие сутки в Приморье произошло несколько серьёзных пожаров. Самым значительным происшествием, конечно, стало возгорание цеха фабрики «Штыковские двери». Однако подобных инцидентов хватало по всему краю, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, минувшим вечером в пригороде Владивостока загорелся барак на улице Шестой. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 21:45. Огнеборцы прибыли на место ЧП через пять минут – однако к этому времени огонь успел охватить 600 квадратных метров территории. К половине двенадцатого пламя удалось локализовать. Полностью справиться с пожаром работникам МЧС удалось лишь к часу ночи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в тушении приняли участие 21 человек личного состава и 7 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Отметился пожаром и Уссурийск. Там в половине шестого вечера загорелся дом на улице Чичерина. Пламя охватило стены и крышу здания. Пожарные оперативно прибыли на место и через два часа полностью потушили огонь. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Что послужило причиной ЧП, предстоит выяснить специалистам.

 

Не обошлось в Приморье без поджогов травы. Подобным происшествием отметился Владивосток. Неизвестные подожгли траву на улице Юмашева. Огонь быстро распространился по сопке. Пламя могло перекинуться на автомобильную стоянку. В пресс-службе приморского управления МЧС сообщили, что об инциденте пожарные узнали в 15:09. На то, чтобы потушить 200 квадратных метров территории, им потребовался час. В тушении приняли участие 6 человек личного состава.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сейчас в Приморье начался пожароопасный период. Несмотря на постоянные предупреждения работников МЧС, жители края то и дело поджигают сухую траву – каждый день пожарные фиксируют несколько сотен подобных происшествий.

 
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