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В Приморье назовут лучших танцоров Дальнего Востока

В Приморье назовут лучших танцоров Дальнего Востока
Конкурс "Реверанс–2017" собрал более тысячи участников
полчаса назад
Фестивальное Приморье | Приморский край
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Фото: архив primorsky.ru

Во Владивосток съехались сильнейшие танцевальные коллективы Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономии. Более тысячи человек исполнят сотню танцевальных номеров на конкурсе «Реверанс–2017» - хореографию оригинального жанра; эстрадные, уличные, современные, народные танцы, спортивно-бальные и классику.

Сегодня с 13 часов пройдёт конкурсный отбор, в субботу днём – награждение и в 18:00  - гала-концерт в концертном зале «Феско Холл».

Организаторами открытого студенческого конкурса танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс» являются Творческий центр ДВФУ и департамент по делам молодёжи Приморского края. По мнению руководителя департамента Александра Кайдановича, «Реверанс» – это великолепный шанс показать своё искусство тем, кто может это оценить по-настоящему; это возможность пообщаться с сотней коллег-единомышленников и получить незабываемые впечатления».

Организаторы рассказали РИА «Восток-Медиа», что в этом году соревнуются танцоры из 19 учебных заведений Владивостока, Уссурийска, Находки, Биробиджана, Хабаровска. Среди них - ансамбль народного танца «Ладья» (Дальрыбвтуз), «Премьера» (Тихоокеанский государственный медицинский университет), студия современной хореографии «Грани» (ВГУЭС), заслуженный коллектив Приморского края, ансамбль народного танца «Легенда» (ДВФУ), хореографический ансамбль  «Остаться в живых» (Хабаровский государственный институт культуры), ансамбль танца «Овация» (Биробиджанский колледж культуры и искусств).

Приморские финалисты через месяц смогут отправиться  в составе делегации региона на фестиваль «Российская студенческая весна - 2017». В этом году он пройдёт в Туле с 15 по 20 мая.


 

 

 

 

 
 
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