Главе Лазовского района Приморья продлили срок домашнего ареста

Сегодня пятница, 14 апреля 2017 года, 12:09
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
В преддверии Пасхи: яйца на владивостокских рынках дороже магазинных
В преддверии Пасхи: яйца на владивостокских рынках дороже магазинных
Большой баскетбол: "Спартак" выйдет сражаться за победу
Большой баскетбол: "Спартак" выйдет сражаться за победу
Регионы:


Популярное
вчера, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:24
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
сегодня, 08:28
Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
вчера, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 18:45
Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 20:36
В Новосибирске школьницу обвинили в попытке тройного убийства
вчера, 20:30
Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 20:14
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
сегодня, 10:22
На фабрике "Штыковские двери" в Приморье произошёл сильный пожар
сегодня, 10:12
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении

Обсуждаемое
вчера, 12:44
17

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:24
12

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 14:40
10

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 14:24
8

Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 20:30
8

Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 17:37
5

Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста
вчера, 16:20
3

В Хабаровске театральная студия стала "бездомной" из-за долгов
вчера, 19:00
3

Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
вчера, 18:45
3

Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 20:14
3

Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды сегодня, 10:33
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству час назад
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1235



Система Orphus

Главе Лазовского района Приморья продлили срок домашнего ареста

Главе Лазовского района Приморья продлили срок домашнего ареста
На этом настояли представители следствия
7 минут назад
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: media-pravo.info

Руководителю Лазовского района Анатолию Кубареву придётся просидеть под арестом почти до середины мая. Такое решение принял районный суд, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Главу Лазовского района Анатолия Кубарева оставили под домашним  арестом ещё на месяц. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе Лазовского районного суда. На данном решении настоял следователь, который заявил соответствующее ходатайство. Судья удовлетворил его просьбу. Таким образом, отстранённый от должности чиновник просидит взаперти до 7 мая. Скорее всего, Кубарев попытается обжаловать это решение в Приморском краевом суде.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что Анатолия Кубарева подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, весной 2015 года глава района поручил своему первому заместителю дать строительной компании в аренду участок для добычи грунта. Его не смутил тот факт, что данную землю уже арендовал один из жителей края. Кроме того, участок имел сельскохозяйственное назначение. Землю полностью раскурочили, причинив государству ущерб в 9,6 миллиона рублей. Приморский краевой суд поместил Кубарева под домашний арест, а также отстранил от должности. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru