Главе Лазовского района Приморья продлили срок домашнего ареста

Руководителю Лазовского района Анатолию Кубареву придётся просидеть под арестом почти до середины мая. Такое решение принял районный суд, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Главу Лазовского района Анатолия Кубарева оставили под домашним арестом ещё на месяц. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе Лазовского районного суда. На данном решении настоял следователь, который заявил соответствующее ходатайство. Судья удовлетворил его просьбу. Таким образом, отстранённый от должности чиновник просидит взаперти до 7 мая. Скорее всего, Кубарев попытается обжаловать это решение в Приморском краевом суде.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что Анатолия Кубарева подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, весной 2015 года глава района поручил своему первому заместителю дать строительной компании в аренду участок для добычи грунта. Его не смутил тот факт, что данную землю уже арендовал один из жителей края. Кроме того, участок имел сельскохозяйственное назначение. Землю полностью раскурочили, причинив государству ущерб в 9,6 миллиона рублей. Приморский краевой суд поместил Кубарева под домашний арест, а также отстранил от должности.