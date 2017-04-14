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Почтовую линию между Приморьем и Суйфэньхэ восстановят

Почтовую линию между Приморьем и Суйфэньхэ восстановят
Год назад её признали невыгодной для края
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Вице-губернатор Приморья Евгений Полянский встретился в краевой администрации с первым секретарём комитета Коммунистической партии Китая в Суйфэньхэ Даи Ли. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества. В частности, главной темой переговоров стала перспектива возобновления работы почтовой линии между Приморьем и Суйфэньхэ. Сообщение было прервано в апреле прошлого года, когда власти Приморья признали линию экономически неэффективной. Глава китайской делегации изложил доводы в пользу восстановления линии. По словам Даи Ли, она служила ключевым звеном в развитии трансграничной торговли двух государств. Ежедневно через пункт сортировки в Артёме проходило более 10 тысяч отправлений.

Правом устанавливать тарифы на отправления и заключать договоры о сотрудничестве обладают центральные почтовые аппараты России и Китая. По словам заместителя директора Приморского филиала ФГУП «Почта России» Романа Мессинга, Москва уже готовит соответствующее предложение в адрес китайских партнеров.

«Мы все понимаем важность работы почтовой линии Артём-Суйфэньхэ и одинаково заинтересованы в ее восстановлении. Поэтому наша общая задача – оказать всестороннее содействие центральным почтовым аппаратам в достижении необходимых договоренностей», – подчеркнул директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.

Даи Ли также предложил приморским руководителям запустить экспериментальную линию через границу для легковых автомобилей, чтобы люди могли путешествовать из Суйфэньхе, Муданцзяна и Харбина во Владивосток, а из Владивостока – в города Китая.

«Договоренность об организации легковых пассажирских перевозок через пункт пропуска Пограничный нашими территориями уже достигнута. Мы готовы рассмотреть возможность углубления маршрута автопробега, это, безусловно, станет дополнительным стимулом к развитию нашего сотрудничества в туристской, экономической, культурной и других отраслях», – отметил Евгений Полянский.

В завершение встречи глава китайской делегации пригласил российских партнеров принять участие в V международной выставке приграничной торговли, которая пройдет 8 августа 2017 года в Суйфэньхэ. 

 
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