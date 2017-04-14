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Владивосток ждут постоянные перекрытия дорог в центре

Владивосток ждут постоянные перекрытия дорог в центре
В ближайшее время столица Приморья займётся плотной подготовкой ко Дню Победы
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На нескольких центральных улицах Владивостока в течение предстоящих двух недель будут ограничивать движение и парковку. Это необходимо в связи с репетициями военного парада в честь 72-ой годовщины Великой Победы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы мэрии города, ограничения ожидаются с 21 апреля по 5 мая, а также непосредственно 9 мая. Так, 21, 25 и 27 апреля с 2:30 ночи до 6 утра движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:  

по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

28 апреля, 3 и 5 мая с 21:00 до полуночи владивостокцы не смогут проехать на следующих участках:

по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

5 мая с 21:00 до 12 ночи движение и парковка транспортных средств будут ограничены на дорогах:

по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту;

по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

В День Победы, 9 мая, ограничения на следующих участках будут действовать с 7 утра до 15:00:

по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до дома № 73 по улице Светланская;

по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;

по улице Верхнепортовая: от дома № 2 по улице Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;

по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутскаядо пересечения с улицей Посьетская;

о улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

9 мая с 6 утра до 16:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская;

по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская.

9 мая с 21:30 до 23:00 приморцам придётся постоять в пробках из-за ограничений на дорогах:

по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

 
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