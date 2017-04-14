Учёные ДВО РАН проводят семинары в музее Находки

Сегодня пятница, 14 апреля 2017 года, 11:29
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
В преддверии Пасхи: яйца на владивостокских рынках дороже магазинных
В преддверии Пасхи: яйца на владивостокских рынках дороже магазинных
Большой баскетбол: "Спартак" выйдет сражаться за победу
Большой баскетбол: "Спартак" выйдет сражаться за победу
ОНФ взялся за "убитые дороги" Хабаровска
ОНФ взялся за "убитые дороги" Хабаровска
Регионы:


Популярное
вчера, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:24
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
сегодня, 08:28
Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
вчера, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 18:45
Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 20:36
В Новосибирске школьницу обвинили в попытке тройного убийства
вчера, 20:30
Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 12:03
Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 12:00
На хабаровских кладбищах начали убивать клещей
вчера, 20:14
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова

Обсуждаемое
вчера, 12:44
17

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:24
12

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 14:40
10

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 14:24
8

Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 20:30
8

Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 17:37
5

Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста
вчера, 12:03
3

Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 16:20
3

В Хабаровске театральная студия стала "бездомной" из-за долгов
вчера, 18:45
3

Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 20:14
3

Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды полчаса назад
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 25 минут назад
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1235



Система Orphus

Учёные ДВО РАН проводят семинары в музее Находки

Учёные ДВО РАН проводят семинары в музее Находки
"Профессорские чтения" поднимают актуальные для города экологические проблемы
только что
Идём в музей | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: предоставлено МВЦ г. Находка

Накануне музейно-выставочный центр Находки встретил представителей академической науки из Владивостока. В течение двух дней здесь будет проходить научно-практическая конференция «Профессорские чтения». Гостями Находки стали доктора и кандидаты биологических наук Владимир Раков, Ирина Маслова, а также научные сотрудники институтов ДВО РАН Татьяна Вшивкова, Серафима Клышевская, Лидия Сибирина. В организации конференции кроме сотрудников музея приняли участие специалисты городского управления образования, информационно-методического центра «Развитие» и молодёжной организации «Клио».

13 апреля гости провели для учителей начальных классов и учителей биологии и географии шесть семинаров.  Так или иначе, тематика каждого из них была связана с экологией.  Биологи обсудили экологических проблемы Находки и Приморья в целом, попытались обозначить возможные пути их решения. Сотрудники ДВО РАН поделились со школьными педагогами сведениями о почвах, флоре и фауне края.

«Сегодня в 14 часов в музее состоится подведение итогов конкурса детских исследовательских работ «Зелёная Находка»,  - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель отдела информации музея Находки Вероника Куманёва. – Всего поступило 12 работ, оценивать их будут приезжие учёные.»

Также биологи из Владивостока примут участие в заседании находкинской общественной палаты и проконсультируют проектную команду музея по поводу новой исторической экспозиции, о которой РИА «Восток-Медиа» рассказывало ранее.


 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru