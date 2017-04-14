Учёные ДВО РАН проводят семинары в музее Находки

Накануне музейно-выставочный центр Находки встретил представителей академической науки из Владивостока. В течение двух дней здесь будет проходить научно-практическая конференция «Профессорские чтения». Гостями Находки стали доктора и кандидаты биологических наук Владимир Раков, Ирина Маслова, а также научные сотрудники институтов ДВО РАН Татьяна Вшивкова, Серафима Клышевская, Лидия Сибирина. В организации конференции кроме сотрудников музея приняли участие специалисты городского управления образования, информационно-методического центра «Развитие» и молодёжной организации «Клио».

13 апреля гости провели для учителей начальных классов и учителей биологии и географии шесть семинаров. Так или иначе, тематика каждого из них была связана с экологией. Биологи обсудили экологических проблемы Находки и Приморья в целом, попытались обозначить возможные пути их решения. Сотрудники ДВО РАН поделились со школьными педагогами сведениями о почвах, флоре и фауне края.

«Сегодня в 14 часов в музее состоится подведение итогов конкурса детских исследовательских работ «Зелёная Находка», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель отдела информации музея Находки Вероника Куманёва. – Всего поступило 12 работ, оценивать их будут приезжие учёные.»

Также биологи из Владивостока примут участие в заседании находкинской общественной палаты и проконсультируют проектную команду музея по поводу новой исторической экспозиции, о которой РИА «Восток-Медиа» рассказывало ранее.