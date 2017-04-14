На дорогах Владивостока уменьшились пробки

Сегодня, 14 апреля, утром плотность движения на дорогах Владивостока составила 4 балла. Это на 1 балл меньше, чем обычно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Одна из самых сильных пробок собралась на проспекте 100-летия Владивостока в сторону центра города. 7-балльный затор в этом направлении оказался меньше обычного: он начался в районе парка Победы и закончился около остановки «Молодёжная». Обычно же пробки на данном участке начинаются в районе улицы Магнитогорской. Движение здесь пришло в норму через полтора часа. В обратном направлении проблем с трафиком не было: плотность движения в сторону выезда из Владивостока составила всего 2 балла.

Всё утро «стояла» магистраль Некрасовская – Гоголя. Мощность пробки в сторону фуникулёра составила 8 баллов. Она продолжилась и дальше – от фуникулёра до улицы Семёновской автомобилисты «ползли» целый час.

6-балльный трафик сковал улицу Светланскую. Небольшая пробка от площади Луговой до остановки «Гайдамак» сохранялась более полутора часов. Такая же плотность движения наблюдалась на улице Выселковой в сторону Рудневского моста.

Непросто пришлось водителям на проспекте Красного Знамени. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», затор от улицы Шилкинской до кольца инструментального завода сохранялся почти полтора часа.