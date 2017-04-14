Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды

18 апреля Митя Фомин выступит с новой концертной программой в Приморской краевой филармонии. Именно с Владивостока начинается его большой гастрольный тур по Дальнему Востоку. Накануне этого события популярный артист Митя Фомин ответил на вопросы корреспондента «Восток-Медиа».

- Добрый день! Можно сразу уточнить – как к вам лучше обращаться, Митя, в соответствии со сценической ролью, или Дмитрий? Вообще – комфортно ли вам, уже достаточно взрослому мужчине, быть именно Митей?

- Можете обращаться, как вам угодно: и Митя, и Дмитрий, и даже Дмитрий Анатольевич, что особенно звучно в нашей стране. Митя – это не сценическая роль, это имя, которое мне дали родители, очень образованные люди и ценители искусства, и это производное от Дмитрий. Если вы обратитесь в шедеврам русской классической литературы, то увидите, что в русской истории и культуре Дмитрии никогда не были Димами, а только Митями, и в любом возрасте. Поэтому противоречий здесь никаких не вижу, и когда люди пишут: «Как в 40 лет можно оставаться Митей?», мне это по меньшей мере странно. Вы же остаётесь в 40 Танями, Машами, Мишами, Сашами, Глашами. Почему я не могу носить имя, которое мне при рождении дали самые дорогие мои люди?

- Кстати, как вам удаётся быть по-прежнему молодым, красивым, стильным, подтянутым? «Спасибо генам» или это результат ежедневных тренировок, визитов к врачам, доброго отношения к окружающему миру?

- Не стоит надеяться на какой-то один целительный рецепт - в данном случае имеет место всё, что вы перечислили. У меня прекрасные гены: моей маме 74 года, бабушке 94, они обе прекрасно себя чувствуют и в таком, казалось бы, уже возрасте с большой буквы находят силы каждый день заниматься йогой и дыхательными практиками. А мама так ещё и путешествует, раз в год мы с ней обязательно выбираемся за границу. Поэтому генетика у меня отменная. А ещё отменный личный тренер, с которым я регулярно занимаюсь три раза в неделю - очень требовательный, никаких поблажек мне не даёт. И очень важны здоровый сон, своевременный отдых и доброе отношение к окружающему миру, о котором вы говорили (улыбается).





- Что интересно, на ваши концерты идут не только ровесники - современники мощно когда-то выстрелившей группы Hi-Fi, но и нынешняя молодёжь. Вы ориентируетесь на какую-то определённую аудиторию или просто поёте о том, что близко вам – любви, отношениях, житейской философии? Или вообще всё очень просто – исполняемые песни заточены под коммерческий успех?

- Я ориентируюсь на всех, кто готов меня услышать, кому близки моё мироощущение и мои идеи. Среди них, естественно, немалая часть тех, кто знает меня со времен группы Hi-Fi и с тех пор следит за мной: это уже взрослые люди, со своими семьями и детьми. Нередки случаи, когда пары знакомились именно на концертах Hi-Fi и влюблялись. Это прекрасно, и эти истории всегда вдохновляли меня. Есть также новые лица, которые присоединились к числу поклонников уже в моём сольном творчестве, и они всё появляются и появляются. Песни я выбираю и пою те, которые находят отклик в моей душе. Может, не все из них становятся хитами и приносят огромные денежные дивиденды, но каждая из них мне очень дорога и для меня с чем-то связана.

- Сколько новых песен появилось в 2016-2017 годах и с кем из авторов вы сейчас работаете постоянно? А сам пишете?

- Не хочется вести счет на цифры, мы ведь с вами не с колбасой или хлебом имеем дело, чтобы выполнять производственные планы. В конце 2016 года вышел мой третий сольный альбом, и хотя часть песен из него уже была выпущена ранее, в него, естественно, вошли и новые песни, которые я не выпускал отдельными синглами. Так что этот год был очень продуктивным. В новом альбоме - песни разных авторов, начиная от давно известных сонграйтеров Владимира Чиняева, Лара Д’Элиа, которые написали «Завтра будет всё по-другому», и продолжая моим другом, композитором Алексеем Романовым, который написал песню «Домой» и который также автор «Всё будет хорошо», «Огней большого города», «Перезимуем» и других композиций из моих прошлых альбомов, до совсем новых имен, например, Марии Кудрявцевой, которая написала для меня песню «Чужие сны», получившую в прошлом году «Золотой Граммофон». Я работаю с разными авторами и люблю открывать новые имена.

- Уже через несколько дней, 18 апреля, стартует ваш большой гастрольный тур по Дальнему Востоку. Почему решили начать с Владивостока?

Мы выбрали дальневосточный край, потому что сюда редко получается приезжать. И раз уж в этот раз мы всё-таки здесь, то хочется оставаться подольше, увидеть побольше, познакомиться с большим количеством интересных людей. Логично начать этот тур с Владивостока, потому что это столица Приморья, которая задаёт тон, формирует тренды, на которую смотрят, в которую стремятся, на которую ориентируются. И потом, у нас здесь есть ещё одна миссия – мы приезжаем в город вместе с благотворительным фондом «Линия жизни», послом которого я являюсь на протяжении почти 10 лет, проводим пресс-конференцию и ряд активностей в пользу Фонда.

- Сколько раз вы уже были во Владивостоке и чем запомнился этот город?

Я не раз бывал во Владивостоке раньше, но уже давно не приезжал сюда, и в этот раз планирую открыть город для себя заново. Он запомнился как гостеприимный, обласканный морем и ветрами, красивый, романтичный в силу своей удаленности и недосягаемости, и оставил самые приятные впечатления. Я рад вернуться сюда вновь!

- Программа, с которой вы едете, называется «Завтра будет всё по-другому» - так же, как и одна из самых популярных ваших песен. И там есть строчки «Просто дай мне честное слово, что когда-нибудь научишься прощать...». А вы умеете прощать и первым просить прощения?

Я стараюсь всему этому учиться. Невозможно избежать в жизни ситуаций, когда приходится прощать или просить прощения, поэтому это очень полезный навык, который может сделать жизнь проще. А песня «Завтра будет всё по-другому» - моя любимая из собственного репертуара и очень мудрая. Вы правильно её отметили (улыбается).





- Рассказываете ли вы в интервью о личной жизни или на такие вопросы действует табу? Ведь девушкам любопытно, женаты вы или нет, кто сейчас рядом с вами.

Я уже столько лет на сцене и столько лет всё рассказываю, что никаких табу, кажется, не осталось. Девушкам, которые следят за мной и моим творчеством, известно, что я не женат, и, наверно, пока эта форма отношений мне менее подходит, чем та, которая есть на данный момент. А те, кто со мной рядом, пусть просто остаются со мной.

- Кстати, какими способами вас достают поклонницы?) Ведь, наверно, уже немодно дежурить под дверьми квартиры.

Меня не достают поклонницы. Как я могу говорить так о людях, которые преданно следят за моим творчеством и чью поддержку я чувствую уже много лет? Разумеется, порой фанаты бывают слишком назойливы, не всегда есть время и силы, чтобы уделить им достаточно внимания, но я стараюсь это делать. Мой фан-клуб знает, где меня найти, где со мной встретиться и как со мной увидеться. И для этого не обязательно дежурить под дверьми квартиры, хотя и такое тоже случалось, есть много других, более цивилизованных возможностей для встречи.

- Есть у вас есть фанатки и фанаты на Дальнем Востоке? А близкие друзья – в творческой среде и не только?

- Очень надеюсь, что есть, и надеюсь, что все они придут на мои сольные акустические концерты в городах Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск и Находка. Я буду счастлив вас видеть!

- И, конечно, хочу спросить о сотрудничестве с благотворительным фондом «Линия жизни». В чём оно заключается – только в отчислении части выручки с концертов или вы лично приезжаете в больницы, общаетесь с детьми и взрослыми, которым нужна материальная помощь и моральная поддержка?

Как посол Фонда я несу определенную миссию, и все мои возможности и невозможности прописаны в официальной бумаге. Это представительская функция, реализуя которую, я посещаю медицинские учреждения, лично участвую в акциях Фонда, которые направлены на сбор благотворительных средств, рассказываю о Фонде, его деятельности и моем опыте сотрудничества с ним в интервью. 17 апреля в 13:00 в Дальневосточном федеральном университете у нас состоится большая совместная пресс-конференция, где мои коллеги-спикеры расскажут о деятельности Фонда; о том, какие задачи он ставит перед собой на Дальнем Востоке; о детях, которые уже взяты под опеку Фонда в этом регионе и о многом другом.

- Считаете ли вы себя добрым человеком и как, по-вашему, можно уберечь себя от негатива в соцсетях и в реальной жизни, остаться светлой личностью?

Да, наверно, я не злой. Я очень терпим к любым проявлениям человеческой сущности и я всегда даю людям шанс - как первый раз, так и повторно - у них всегда остаётся возможность исправиться. Что касается негатива в социальных сетях и реальной жизни, он всегда будет где-то вокруг, отрицать существование этого явления или пытаться оградить себя от него глупо. Постарайтесь просто не придавать ему значения, не обращать внимания и концентрируйтесь на приятных вещах, которые для вас более важны. Например, приходите на мой концерт 18 апреля, я вас очень жду! (улыбается).

С Митей Фоминым беседовала Оксана Киселёва



