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Примгидромет официально опроверг слухи о штормовом предупреждении

Примгидромет официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
Ураганные сообщения оказались уткой
только что
Погода | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Информация об объявленном штормовом предупреждении в Приморском крае не подтвердилась. Примгидромет информирует только о приближающейся непогоде, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня местные СМИ написали о штормовом предупреждении, якобы объявленном в Приморье на начало следующей недели – 17 и 18 апреля. Как сообщил корреспонденту агентства пресс-секретарь краевого управления гидрометеорологии "Примгидромет" Виктор Чулков, никаких объективных причин объявлять бедствие на сегодняшний день нет.

Согласно Федеральному закону метеорологические бедствия могут официально подтвердить и объявить лишь уполномоченные в регионах подразделения «Росгидромета». В случае с Приморским краем речь идёт только о Примгидромете.

«На сегодняшний день мы действительно прогнозируем усиление осадков с понедельника на вторник следующей недели, но уж точно не в таком объеме, чтобы объявлять штормовое. Ни сила ветра, ни среднесуточная величина осадком не располагают к тому, чтобы объективно выдвигать такие прогнозы», - добавил во время разговора с корреспондентом агентства Виктор Чулков.

Стоит отметить, что «Примгидромет» прогнозирует обильные осадки по всей территории края 17 и 18 апреля. К тому же, ожидается усиление ветра в прибрежных районах Приморья – до 27 метров в секунду в отдельных районах, однако этого всё равно недостаточно для штормового предупреждения.

 
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