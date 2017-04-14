На фабрике "Штыковских дверей" в Приморье произошёл сильный пожар

Минувшим вечером в Приморье произошёл крупный пожар. В посёлке Штыково сгорел цех компании «Штыковские двери», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 13 апреля, в приморском посёлке Штыково произошёл мощный пожар. В восьмом часу вечера пламя вспыхнуло в одном из цехов фабрики «Штыковские двери». Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, пожарные прибыли на место через девять минут после вызова. К 20:00 возгорание локализовали, а вот полностью потушить огонь удалось в 23:42. Это связано со значительной площадью пожара – 1500 квадратных метров. В его ликвидации принимали участие 38 человек и 6 единиц техники.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в самой компании, пламя уничтожило один из производственных цехов. «Он у нас не единственный, так что на производстве это не сильно отразится. В сгоревшем здании находились полуфабрикаты для дверей и станки. Мы пока не можем назвать сумму ущерба», - рассказала сотрудница «Штыковских дверей» Ирина Галанова.

Чтобы оценить урон, работникам предприятия нужно сначала дождаться инспекторов, которые установят причину пожара. До их приезда они не могут ничего делать в сгоревшем цехе – это может помешать работе экспертов. По неофициальной информации, из-за пожара предприятие потеряло около 100 миллионов рублей.