В преддверии Пасхи: яйца на владивостокских рынках дороже магазинных

Жители Владивостока готовятся к празднованию Пасхи. Прилавки магазинов пополнились куличами, пасхами, красками для яиц и декоративными наборами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

После Великого поста, который длился 48 дней, праздник по традиции сопровождается богатой трапезой, где главный символ – Пасха, крашеные яйца и куличи. Корреспондент агентства выяснил цены на самые ходовые товары.

На рынках Владивостока пасхальный кулич в среднем стоит от 40 до 300 рублей, в магазинах – от 40 до 450 рублей. Стоимость пасхального набора красок варьируется от 50 до 200 рублей. Десяток яиц на рынке жители краевого центра могут купить за 80-85 рублей. В магазинах приморской столицы их стоимость меняется от 59 до 80 рублей.

«Я люблю этот праздник. Он сближает мою семью. Я покупаю Пасху не только себе, но и своей невестке и двум уже взрослым внучкам, они ещё студентки. У нас есть небольшая традиция, самые маленькие члены семьи красят яйца, а в день празднования дарят родителям», - рассказывает корреспонденту агентства жительница Первореченского района Софья Ильичёва.

До Пасхи осталось меньше двух дней. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в этом году празднование Пасхи во Владивостоке пройдёт в скромном формате из-за урезанного бюджета. Ставшей уже традиционной раздачи яиц, например, не планируется. В воскресенье, 16 апреля, пройдёт городской Пасхальный крестный ход от Покровского кафедрального собора к центральной площади. В связи с этим Госавтоинспекцияна время перекроет движение.

Кроме того, Госавтоинспекция Приморского края распространила предупреждение о том, что в пасхальные дни большегрузам запретит передвигаться по Владивостоку и другим крупным городам края. Сотрудники ГИБДД вообще будут нести службу в усиленном режиме. Дополнительные наряды ДПС планируют дежурить около храмов, часовен, церквей, поклонных мест и в прочих местах массового скопления людей.































