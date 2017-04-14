Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов

Сегодня, 14 апреля, из Владивостока на 7,5 часов задерживается вылет самолёта в Северную Корею. Такое решение принял руководитель авиакомпании Air Koryo, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на онлайн-табло международного аэропорта Владивосток, рейс JS-272 авиакомпании Air Koryo должен был вылететь из приморской столицы в Пхеньян в 12:20. Однако Ту-154 покинет Владивосток только в 20:00.

Как корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в справочной международного аэропорта Владивосток, задержка исходит от руководства.

«Причин может быть множество. У нас обозначена официальная версия «по решению руководителя авиакомпании», - уточнила собеседница агентства.

Авиакомпания Air Koryo Korean Airways является государственной национальной авиакомпанией КНДР и располагается в Пхеньяне. Она обслуживает международные, внутренние и чартерные рейсы.

Кроме того, сегодня два рейса отметятся ранним прибытием. Речь идет о самолёте из Хабаровска и Саньи. Пассажиры хабаровского рейса приземлятся во Владивостоке на 20 минут раньше – не в 9:20, а в 9:00. Борт из Саньи окажется в Приморье не в 11:10, а в 10:30.



