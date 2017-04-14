Сегодня во Владивостоке обесточат 10 улиц

В последний рабочий день текущей недели жители 10 улиц в столице Приморья останутся без света. Традиционные ежедневные коммунальные неудобства и сегодня не обойдут стороной владивостокцев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальном сайте МУПВ «ВПЭС», плановые ремонтные работы стартуют в 9 часов утра. С этого момента жителям следующих улиц следует зарядиться терпением и по необходимости запастись свечками:

Адмирала Захарова, 14;

Адмирала Юмашева, 3а, 4а, 8г, 10, 10а, 12, 12а, 12-б, 12г, 14, 14а, 14-б, 14в, 14г, 14к, 16, 16а, 16-б, 18, 18а, 18-б, 25;

Багратиона, 6а;

Гамарника, 3-б;

Дениса Давыдова, 24;

проспект Красного Знамени, 114;

Морозова, 9;

Русская, 72-б, 74-б;

Тюменская, 8а;

Успенского, 56-б.

К 17:00 специалисты обещают вернуть электричество в дома горожан. Сотрудники предприятия уточняют, что длительность каждого отключения может меняться от двух до восьми часов.