Сегодня вторник, 14 марта 2017 года, 21:03
Появился первый претендент в мэры Владивостока
Появился первый претендент в мэры Владивостока
Пять объектов из плана развития Комсомольска должны сдать в этом году
Пять объектов из плана развития Комсомольска должны сдать в этом году
В Приморье поезд сбил человека
В Приморье поезд сбил человека
Командование ВВО проверяет несчастный случай с офицером в Бикине
Командование ВВО проверяет несчастный случай с офицером в Бикине
На улице Павла Морозова в Хабаровске почти заделали яму от экскаватора
На улице Павла Морозова в Хабаровске почти заделали яму от экскаватора
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:32
Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
сегодня, 16:38
Во Владивостоке задержали руководителя ТИНРО-Центра
сегодня, 10:30
На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
сегодня, 09:35
Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
сегодня, 11:45
Обвалившийся грунт загородил дорогу во Владивостоке
сегодня, 07:01
Очередной погодный сюрприз ждёт приморцев на выходных
сегодня, 13:08
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
сегодня, 14:03
Стало известно, почему в Приморье разбился вертолёт
сегодня, 13:33
Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
сегодня, 12:38
Водитель автобуса пролетел на "красный" в центре Владивостока

Обсуждаемое
сегодня, 08:32
23

Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
сегодня, 09:35
6

Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
сегодня, 10:30
5

На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
сегодня, 11:00
3

В Хабаровске погрузчик провалился под землю во время уборки дорог
сегодня, 12:05
3

Японцы готовы заставить "поумнеть" приморские светофоры
сегодня, 12:38
3

Водитель автобуса пролетел на "красный" в центре Владивостока
сегодня, 13:08
3

Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
сегодня, 13:33
3

Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
сегодня, 11:06
2

ЕР готовит "кастинг" для желающих попасть в думу Владивостока
сегодня, 16:03
2

Судьбу доски Колчаку во Владивостоке решит генеральный прокурор России
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме сегодня, 10:36
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 163



Система Orphus

Появился первый претендент в мэры Владивостока

Появился первый претендент в мэры Владивостока
Он заявил о себе во время публичных слушаний
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодняшние публичные слушания по внесению поправок в Устав Владивостока неожиданно стали площадкой для дискуссий и громких политических заявлений. Один из городских юристов сообщил о своём намерении занять пост главы администрации. На мероприятии побывал корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке сегодня состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав приморской столицы. Поводом для рассмотрения этого вопроса стало временное отстранение мэра города Игоря Пушкарёва от должности. Дело в том, что в главном законе Владивостока не прописано, что нужно делать в случае помещения градоначальника под стражу или его отстранения судом. Понятно, что в этом случае его обязанности начинает исполнять первый заместитель – но вот в законе этого не прописано. Исправить это решили депутаты городской Думы, дополнив Устав соответствующим пунктом. Процесс, по сути, формальный. Однако неожиданно новые поправки стали поводом для бурной дискуссии.


 

На слушания пришло несколько десятков человек – депутаты, студенты, а также неравнодушные к политике жители города. Председателем на слушаниях стал руководитель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности городской Думы Михаил Веселов. Он также является автором предлагаемых поправок. Также в работе комиссии по проведению общественных слушаний участвовала заместитель мэра Екатерина Химич, депутат Станислав Примаченко и другие.


 

Приглашённый эксперт – кандидат юридических наук Юлия Попова – выступила перед участниками слушаний с обоснованием законности поправок. Она сообщила, что изменения в Устав не нарушают российское законодательство. Заместитель председателя городского избиркома Ольга Шишкина озвучила ряд других поправок, которые предложили внести в Устав депутаты.  В частности, речь шла об исключении из закона 41 статьи, в которой прописаны требования для кандидатов на муниципальную службу. Шишкина пояснила, что эти требования уже прописаны в федеральном законе «О муниципальной службе».

«В статье 9 соответствующего закона имеются подробные квалификационные требования для кандидатов на посты в муниципальной службы. То есть этот вопрос урегулирован на уровне федерации. Дополнительное дублирование этих норм в городском законе не требуется», - подчеркнула она.


 

Этот пункт неожиданно стал предметом острой полемики с одним из горожан. Юрист Никита Гиталенко выступил против отмены такой статьи. «Этот вопрос не урегулирован ни на федеральном уровне, ни на уровне края. Я считаю, что удаление этой статьи из Устава создаст пробел в законе», - обратился он к эксперту.


 

Ольга Шишкина возразила ему, повторив свои доводы, однако юриста они не удовлетворили – он так и остался при своём мнении. Гиталенко оказался едва ли не единственным человеком в зале, который проголосовал против введения поправок. Вторым «противником» стал студент ДВФУ Ярослав Пацеля, пришедший на слушания с друзьями. Чем руководствовался он – неизвестно. Большинство участников слушаний высказались за новые поправки.


 

Никита Гиталенко объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» свою позицию: «Дело в том, что я хочу занять должность исполняющего обязанности мэра Владивостока. Исключение статьи 41 из городского Устава не даст мне этого сделать. Чтобы было понятно - в ней прописано, кто может занимать соответствующую должность. Я подхожу на пост мэра по всем параметрам – у меня за спиной 10 лет госслужбы, два образования, в том числе, юридическое».

По словам Никиты, он хочет изменить Владивосток. Для этого решил уйти из рядов вооружённых сил (сейчас он служит на Тихоокеанском флоте) и заняться политикой.  Никита Гиталенко собирается принять участие во всех этапах рассмотрения новых поправок. Он надеется, что каким-то образом сможет повлиять на принятие изменений в городской Устав.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru