Появился первый претендент в мэры Владивостока

Сегодняшние публичные слушания по внесению поправок в Устав Владивостока неожиданно стали площадкой для дискуссий и громких политических заявлений. Один из городских юристов сообщил о своём намерении занять пост главы администрации. На мероприятии побывал корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке сегодня состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав приморской столицы. Поводом для рассмотрения этого вопроса стало временное отстранение мэра города Игоря Пушкарёва от должности. Дело в том, что в главном законе Владивостока не прописано, что нужно делать в случае помещения градоначальника под стражу или его отстранения судом. Понятно, что в этом случае его обязанности начинает исполнять первый заместитель – но вот в законе этого не прописано. Исправить это решили депутаты городской Думы, дополнив Устав соответствующим пунктом. Процесс, по сути, формальный. Однако неожиданно новые поправки стали поводом для бурной дискуссии.





На слушания пришло несколько десятков человек – депутаты, студенты, а также неравнодушные к политике жители города. Председателем на слушаниях стал руководитель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности городской Думы Михаил Веселов. Он также является автором предлагаемых поправок. Также в работе комиссии по проведению общественных слушаний участвовала заместитель мэра Екатерина Химич, депутат Станислав Примаченко и другие.





Приглашённый эксперт – кандидат юридических наук Юлия Попова – выступила перед участниками слушаний с обоснованием законности поправок. Она сообщила, что изменения в Устав не нарушают российское законодательство. Заместитель председателя городского избиркома Ольга Шишкина озвучила ряд других поправок, которые предложили внести в Устав депутаты. В частности, речь шла об исключении из закона 41 статьи, в которой прописаны требования для кандидатов на муниципальную службу. Шишкина пояснила, что эти требования уже прописаны в федеральном законе «О муниципальной службе».

«В статье 9 соответствующего закона имеются подробные квалификационные требования для кандидатов на посты в муниципальной службы. То есть этот вопрос урегулирован на уровне федерации. Дополнительное дублирование этих норм в городском законе не требуется», - подчеркнула она.





Этот пункт неожиданно стал предметом острой полемики с одним из горожан. Юрист Никита Гиталенко выступил против отмены такой статьи. «Этот вопрос не урегулирован ни на федеральном уровне, ни на уровне края. Я считаю, что удаление этой статьи из Устава создаст пробел в законе», - обратился он к эксперту.





Ольга Шишкина возразила ему, повторив свои доводы, однако юриста они не удовлетворили – он так и остался при своём мнении. Гиталенко оказался едва ли не единственным человеком в зале, который проголосовал против введения поправок. Вторым «противником» стал студент ДВФУ Ярослав Пацеля, пришедший на слушания с друзьями. Чем руководствовался он – неизвестно. Большинство участников слушаний высказались за новые поправки.





Никита Гиталенко объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» свою позицию: «Дело в том, что я хочу занять должность исполняющего обязанности мэра Владивостока. Исключение статьи 41 из городского Устава не даст мне этого сделать. Чтобы было понятно - в ней прописано, кто может занимать соответствующую должность. Я подхожу на пост мэра по всем параметрам – у меня за спиной 10 лет госслужбы, два образования, в том числе, юридическое».

По словам Никиты, он хочет изменить Владивосток. Для этого решил уйти из рядов вооружённых сил (сейчас он служит на Тихоокеанском флоте) и заняться политикой. Никита Гиталенко собирается принять участие во всех этапах рассмотрения новых поправок. Он надеется, что каким-то образом сможет повлиять на принятие изменений в городской Устав.



