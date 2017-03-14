В Приморье поезд сбил человека

В Приморском крае произошёл очередной несчастный случай на железнодорожных путях. На этот раз пострадал молодой человек, который шёл навстречу поезду и, по мнению очевидцев, наверняка должен был видеть состав. Почему не удалось избежать столкновения – сейчас выясняют сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте.

Сегодня, 14 марта, на станции Кипарисово электричка сбила 26-летнего мужчину из посёлка Раздольного. Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу приводит слова машиниста: он заметил человека на путях, сразу же подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Пешеход отреагировал, но было уже поздно. С травами различной степени тяжести он оказался в реанимации.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге и жд/транспорте, так как от этого зависят жизнь и здоровье. В свою очередь сотрудники «РЖД» дают совет тем, кто случайно оказался между двумя мчащимися поездами.



