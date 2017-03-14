Мэрия Владивостока ищет "мусорных партнёров"

Власти приморской столицы заинтересованы в развитии проекта по раздельному сбору мусора на территории города, о чём говорит уже не первое обращение к потенциальным партнёрам. Им предлагают заняться обустройством самих площадок с контейнерами, вывозом отходов и их «второй жизнью».

Представитель городского управления охраны окружающей среды и природопользования пояснил: «Сотрудничество подразумевает сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с организованных новых, а также транспортировку и дальнейшую реализацию макулатуры, стекла, пластика, алюминиевой банки, иных видов отходов».

На вопросы по этой теме в рабочее время отвечают начальник отдела экологической безопасности городской администрации Сергей Николаевич Козлов – по телефону: (423) 261-43-71 и главный специалист этого же отдела Анастасия Владимировна Потапова – 261-42-72. Также они ждут предложений о сотрудничестве на электронную почту: priroda@vlc.ru.

РИА «Восток-Медиа» посвятило «мусорной теме» уже не одну публикацию – и в нынешний Год экологии, и ранее. Горожане быстро привыкают к современным контейнерам и системе раздельного сбора мусора, но предприниматели в свою очередь говорят о трудностях его переработки здесь же, в Приморском крае. В то же время некоторые приморцы умудряются зарабатывать миллионы на этом бизнесе – прокладывая себе прямой путь за решётку.







