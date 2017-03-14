Кормящих и беременных женщин в Приморье обеспечат питанием

В этом году из бюджета Приморского края более 11 миллионов рублей направят на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет.

Право на помощь в виде набора определённых продуктов имеют не все. Как сообщили сотрудники департамента здравоохранения, помощь назначается по заключению врачей тем, кто состоит на учёте в учреждениях здравоохранения. Это беременные женщины на сроках беременности 12 недель и более, кормящие матери с момента рождения ребенка до достижения им возраста шести месяцев, а также дети в возрасте до трёх лет при наличии медицинских показаний. К медицинским показаниям относится низкая масса тела, врождённые нарушения обмена веществ, активная форма туберкулёза лёгких, ВИЧ-инфекция.

«В прошлом году таким правом воспользовались более 2,5 тысяч беременных и почти 250 кормящих женщин. Также помощь с питанием была оказана 2 315 малышам в возрасте до трёх лет», – сообщила начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Елена Ибрагимова.

В социальный медицинский набор входят специализированные витаминизированные смеси, соки и фруктовые пюре для женщин, молочные смеси, овощные и фруктовые соки и иное детское питание для малышей.

Для получения социальной поддержки на ребёнка его представитель должен с заявлением обратиться к участковому врачу-педиатру. К заявлению необходимо приложить копии паспортов обоих родителей, а в случае расторжения брака и обращения одиноких родителей – документ, удостоверяющий личность одного из родителей, копию свидетельства о рождении ребёнка.