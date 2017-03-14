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Илья Лагутенко пригласил на V-Rox музыканта из Новой Зеландии

Илья Лагутенко пригласил на V-Rox музыканта из Новой Зеландии
Артист также выступит с группой "Мумий Тролль" на ближайших концертах
12 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", vrox.org

Стало известно имя одного из участников, который приедет на музыкальный фестиваль V-ROX во Владивосток в этом году. Его пригласил лично Илья Лагутенко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Будущие концерты группы «Мумий Тролль» в Петербурге и Москве, приуроченные к 20-летию альбома «Морская», откроет музыкант из Новой Зеландии Грэм Кэнди. Он также приедет 4 августа во Владивосток по личному приглашению организатора фестиваля V-ROX.

«Я узнал о Грэме Кэнди случайно во время наших гастролей в Берлине. Услышал, как он просто пел необычным голосом свои песни под гитару. И каждый раз в таких случаях задаёшься вопросом – интересно, как сложится судьба этого талантливого парня? Грэм оказался не только чрезвычайно трудолюбивым, но ещё и удивительно харизматичным исполнителем. Неудивительно, что за пару лет европейская публика просто по уши влюбилась в этого антипода. Думаю, россияне – следующие», - рассказал Илья Лагутенко.

Летом 2016 года Кэнди также по приглашению Лагутенко выступал на фестивале Piens Festival в Риге.

Ранее лидер группы «Мумий Тролль» уже заявил, что оргкомитет V-ROX намерен расширить географию прибывающих артистов. Кроме этого максимальное внимание уделят молодым музыкантам Дальнего Востока. Этот V-ROX станет уже пятым в истории Владивостока. Помимо концертов в течение нескольких дней для гостей проводят лекции, мастер-классы и кинопоказы. Также в данный момент продолжается приём заявок на участие в фестивале. Их можно присылать вплоть до 10 апреля 2017 года. В прошлом году концерты проходили три дня подряд с 19 по 21 августа.


 

 

 
 
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