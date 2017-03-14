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Во Владивостоке задержали руководителя ТИНРО-Центра

Во Владивостоке задержали руководителя ТИНРО-Центра
На его рабочем месте проходят обыски
6 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: fishnews.ru

Владивосток отметился очередным громким задержанием, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сегодня силовики задержали руководителя ТИНРО-Центра Льва Бочарова.

Сегодня, 14 марта, представители силовых структур задержали директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО) Льва Бочарова. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил информированный источник. По имеющейся информации, против него возбудили дело из-за продажи белух за границу. Официальной информации по данному поводу пока нет. Молчат и в самом ТИНРО. Пресс-секретарь центра Константин Осипов сообщил, что пока не располагает никакой информацией по этому поводу. Тем не менее факт задержания Бочарова подтверждается многими признаками. Сегодня утром силовики оцепили этаж, на котором расположен его рабочий кабинет, для проведения обысков. Возле здания ТИНРО весь день дежурит полицейский ПАЗ. Кроме того, Лев Бочаров сегодня не принял участия в заседании комиссии по распределению рыбоводных участков – его исследовательский институт в данном процессе играет ключевую роль. Вместо себя он отправил на мероприятие своего заместителя. Телефон Льва Николаевича с самого утра недоступен.

О якобы незаконной продаже учёными десяти белух в Китай стало известно прошлой осенью. Этот факт вскрылся во время аудиторской проверки Счётной палаты. Ревизоры сообщили о том, что от продажи животных центр выручил 42 миллиона рублей.

Справка: Лев Бочаров работает в ТИНРО с 1979 года, в 1997 году он возглавил этот научно-исследовательский институт. Имеет докторскую степень, занимает должность председателя совета директоров ассоциации «НТО ТИНРО» - в её состав входят различные рыбохозяйственные научные организации со всего Дальнего Востока.

 
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