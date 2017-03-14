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В детском саду Владивостока кормили продуктами с плесневыми грибами

В детском саду Владивостока кормили продуктами с плесневыми грибами
Компанию, занимающуюся организацией питания, оштрафовали
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке детей кормили продуктами с плесневыми грибами и кишечной палочкой. Компанию «Флагман», которая занималась организацией питания в детском саду № 6, оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, Пятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Приморского края о привлечении компании «Флагман» к административной ответственности. Её руководство обязано выплатить 300 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в детском саду № 6.

Сама проверка учреждения прошла ещё в прошлом году. Во время инспекции сотрудники Роспотребнадзора обнаружили рост бактерий группы кишечной палочки в пробе сливочного масла, а также нашли дрожжевые и плесневые грибы, превышающие допустимый уровень, предусмотренный нормативами.

Сотрудники Роспотребнадзора постановили оштрафовать компанию «Флагман», занимающуюся организацией питания в детском учреждении. Однако её представители не согласились с требованиями контролирующего органа и пытались всячески оспорить вынесенное решение.

После вынесения соответствующего решения Арбитражного суда Приморья «Флагман» попытался его также оспорить. Однако представителю компании это сделать не удалось - Пятый Арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах. Из-за того, что один из участников аукциона снизил цены, городские депутаты задумались о качестве предоставляемой продукции – народные избранники взяли этот вопрос на особый контроль. Корреспондент агентства выяснил, кто и за какую сумму сейчас кормит малышей Владивостока - в день на ребёнка могли выделять по 180 рублей, а по факту тратят существенно меньше.

 
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