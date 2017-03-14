Хабаровский край присоединится к международной акции "Час Земли"

В Хабаровском крае 25 марта снова пройдет международная экологическая акция. В «Часе Земли» регион принимает участие не в первый раз. Каждый год это мероприятие позволяет привлечь внимание общественности к проблемам сохранения природы, и каждый раз к акции присоединяются новые города и страны. Главное условие участия — в назначенное время выключить все электрические приборы и агрегаты, уличную подсветку и свет в домах.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, акцию проведут с 20:30 до 21:30 по местному времени. Министерство природных ресурсов региона приглашает к участию предприятия и организации, а также жителей края, неравнодушных к глобальным экологическим проблемам. Представители ведомства сообщили, что на время «Часа Земли» подсветку административных зданий правительства отключат.

Это международное мероприятие стало крупнейшей экологической акцией в мире. В назначенное время гаснет подсветка Московского Кремля и Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, Великой стены в Китае и Колизея в Риме, Эйфелевой башни в Париже и Бранденбургских ворот в Берлине. В первый раз акцию организовал WWF в 2007 году в Австралии. На следующий год в числе участников уже были 35 стран мира.