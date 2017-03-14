Судьбу доски Колчаку во Владивостоке решит генеральный прокурор России

Депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Гришуков направил письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой разобраться, законно ли на здании Морского вокзала Владивостока была установлена памятная доска Александра Колчака, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Напомним, установка в марте 2016 года памятной доски адмирала Колчака на фасаде владивостокского Морвокзала вызвала оживлённую дискуссию в социальных сетях. В январе член фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Владимир Гришуков направил обращение прокурору Приморского края Сергею Бессчасному с просьбой разобраться в этом вопросе. Депутат сослался на то, что в 2001 году Верховный суд РФ отказался реабилитировать Колчака. Кроме того, когда осенью 2016 года доска Колчака появилась в Санкт-Петербурге на доме, где жил будущий лидер Белого движения, Смольнинский районный суд Петербурга, удовлетворив иск группы горожан, вынес решение о демонтаже доски.

Прокуратура Приморского края не нашла оснований для принятия мер прокурорского реагирования. В ответе Гришукову за подписью исполняющего обязанности краевого прокурора Вячеслава Шайбекова говорится: здание Морвокзала 1964 года постройки – объект культурного наследия регионального значения. Собственник здания – ООО «Владивостокский морской терминал» – согласовал размещение доски с департаментом культуры Приморского края. Правда, сделал это в мае – то есть задним числом.

Сегодня Владимир Гришуков направил письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку законности появления доски.

«Считаю недопустимым и аморальным наличие в Приморском крае мемориальных табличек, посвящённым военным преступникам, по приказам которых в Сибири и на Дальнем Востоке были уничтожены десятки тысяч людей», – говорится в обращении Гришукова.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», 29 марта 2016-го представители общественных объединений установили памятную табличку в честь адмирала. На торжественной церемонии они особо подчеркнули значимость для Владивостока Александра Колчака в связи с его службой на броненосном крейсере «Рюрик» и клипере «Крейсер».