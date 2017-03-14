Корабли ТОФ уничтожили "вражескую" субмарину

Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота в Приморье отработали задачи по поиску и уничтожению условного противника. Командование оценило действия экипажей кораблей «Усть-Илимск» и «Советская гавань», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на флотскую пресс-службу Восточного военного округа.

В Японском море экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) успешно отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Противолодочная ударная группа ТОФ действовала на кораблях «Усть-Илимск» и «Советская гавань».

Экипажи провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После этого обнаруженную субмарину «уничтожили» с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей.













Также в ходе учения экипажи МПК провели минные постановки, артиллерийские стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, провели внутрикорабельные учения и тренировки. Кроме того, военные моряки отработали задачи по плаванию «в узкости» - районе со стеснёнными условиями, например, в каналах, фьордах, входе в порт и выходе из него.















