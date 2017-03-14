В Находке "Мисс Веснушка - 2017" стала первоклассница

В Находке провели ежегодный традиционный конкурс «Мисс Веснушка». В этот раз детский праздник собрал рекордное для Дома молодёжи количество зрителей.

В этом конкурсе участвуют исключительно девочки – ученицы общеобразовательных, музыкальных и художественных школ. Самые младшие ещё посещают детский сад.

На сцене муниципального Дома молодёжи встретились 9 конкурсанток в возрасте от 6 до 11 лет. Юные участницы попробовали свои творческие силы в четырёх конкурсных этапах. Девочки пели, рассказывали стихи, танцевали, а также увлечённо и с артистизмом рассказали о себе, о своих семьях, друзьях и хобби.

По традиции самым ярким конкурсом стала визитная карточка конкурсанток. Членам судейской команды запомнился и вкусный этап «Хозяюшки», где девочки угостили жюри изделиями, приготовленными вместе с мамами. Конкурс завершился этапом дефиле. Все девять участниц в ярких и элегантных платьях выглядели как героини детских сказок. Не все наряды были куплены в магазине – некоторых принцесс мамы одели в произведения собственных рук. По общему мнению судейской коллегии, бесспорной победительницей конкурса «Мисс Веснушка - 2017» стала семилетняя Дарина Антонова. Первоклассница просто покорила зрителей необыкновенным артистизмом и обаянием. Без подарков не осталась ни одна участница конкурса – их предоставили организаторы и партнёры мероприятия. Среди тех, кто сделал для девочек праздник незабываемым, были и магазины, и семейная парикмахерская, и салон цветов, и детский развлекательный центр, и школа моды и стиля, школа танцев, и даже городской центр робототехники.