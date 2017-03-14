Из-за Крыма в Находке отменили митинг против угольной пыли

В Находке вместо митинга против работы угольных терминалов проведут концерт в честь присоединения Крыма, сообщает РИА «Восток-Медиа». Вдобавок намечающееся мероприятие рассорило между собой городские общественные организации.

В предстоящую субботу, 18 марта, в Находке должен был пройти очередной митинг против работы открытых угольных терминалов. Информация об этом мероприятии начала распространяться в социальных сетях Находки ещё на прошлой неделе. Сегодня стало известно, что акцию пришлось перенести – по дате проведения она совпала с «крымским» митингом. Из-за праздничного концерта в честь вхождения в состав России Крымского полуострова организаторам пришлось перенести мероприятие на 25 марта. Торжественные мероприятия по этому поводу, к слову, пройдут во всех крупных городах Приморья. Данная новость вызвала сильное общественное возмущение. Горожане активно начали обсуждать перенос митинга в социальных сетях.





Вдобавок перенос митинга рассорил городские общественные организации. Дело в том, что основоположником всего антиугольного движения последних месяцев выступала общественная организация «Надежда». Её представители запустили флешмоб #Находка_задыхается, а в начале февраля провели первый митинг против работы открытых угольных терминалов. В связи с этим находкинцы посчитали, что к намечающейся акции также причастна «Надежда». Однако выяснилось, что организацией данного митинга занимаются совсем другие люди. Речь идёт о членах инициативной группы по борьбе с нефтехимическим терминалом ВНХК в Партизанском районе Приморского края. При этом «Надежда» действительно планирует второй митинг, посвящённый проблеме угольной пыли. С его датой авторы идеи определились давно - акция запланирована именно на 25 марта и будет проходить на площади Красных партизан.

В результате две группировки общественников стали непосредственными конкурентами. По какой-то причине договориться и объединить свою деятельность им не удалось – общественники стали оживлённо ругаться между собой на страницах социальных сетей. С обеих сторон посыпались обвинения в политической ангажированности и попытках самопиара. Сторонники «Надежды» посчитали, что борцы с ВНХК специально перенесли своё мероприятие на 25 марта, чтобы отвлечь к себе часть людей.

Чем закончится эта борьба, сказать сложно. Скорее всего, 25 марта просто пройдут два различных мероприятия – одно на центральной площади, другое – на площади Красных партизан. Вполне возможно, что конфликт двух группировок борцов за экологию будет исчерпан. Ведь в конце концов если общественники погрязнут во внутренних раздорах, то они перестанут быть флагманом борьбы за городскую экологию. В таком случае гражданская активность в Находке просто сойдёт на нет, даже несмотря на остроту проблемы.