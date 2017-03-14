В Приморье уже неделю не могут найти дерзких грабителей ювелирного

В Приморье продолжаются поиски четверых мужчин, ограбивших магазин с ювелирными украшениями. Полицейские не могут сказать даже о наличии подозреваемых, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В столице Приморья уже больше недели не могут найти участников дерзкого ограбления ювелирного магазина в центре города. В пресс-службе управления МВД России по Владивостоку рассказали, что никаких новых данных по этому делу нет. Ни в ограбленном ювелирном во Владивостоке, ни в головном офисе магазина в Хабаровске корреспонденту агентства даже не смогли назвать сумму ущерба.

Происшествие произошло в прошлый понедельник, 6 марта, ранним утром. По предварительной информации, преступники передвигались на автомобиле, похожем на Subaru Forester. Воры оделись во всё чёрное и скрыли свои лица масками и кепками. Судя по хронометражу на видео, всё ограбление заняло чуть больше минуты. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас стражи правопорядка продолжают оперативно-разыскные мероприятия. Однако о подозреваемых пока не сообщается.

Это не единственный инцидент, который произошёл 6 марта. РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в тот же день неизвестный мужчина вошёл в ювелирный магазин на Луговой. На глазах у присутствовавшей в помещении продавщицы он камнем разбил витрину и забрал золотые изделия. Его удалось задержать накануне. Им оказался ранее судимый житель Владивостока. В отделении мужчина сознался и отдал похищенные украшения.