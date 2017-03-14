Завтра молодёжь на площади Владивостока построится в "ромашку"

15 марта на центральной площади Владивостока в 15:00 состоится заранее анонсированный флешмоб: молодые люди выстроятся в символ Всемирного фестиваля – цветок ромашки с «голубем мира» внутри.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что флешмоб станет одним из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Стать его участником может каждый, понадобится лишь онлайн-регистрация.

Регистрироваться для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов приморцы могут вплоть до 15 апреля.

Участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет – лидеры молодежных организаций и политических партий НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссеры, спортсмены, молодые предприниматели, ученые и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберет самых достойных – 50 участников и 90 волонтеров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтеров покроют краевой и федеральный бюджеты.

Официальный статус «Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в России» присвоен молодежной общественной организации «Волонтёр Приморья».