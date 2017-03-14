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Члены экипажа теплохода Beleive не выдержали жизни без зарплаты

Члены экипажа теплохода Beleive не выдержали жизни без зарплаты
Они попросили помочь получить деньги, задержанные судовладельцем
только что
Общество | Приморский край
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Фото: korabli.eu

Сегодня в адрес Дальневосточной региональной организации российского морского профсоюза поступило заявление членов экипажа теплохода Beleive под флагом Сьерра Леоне. Моряки не видели зарплаты с начала рейса.

Многим подписавшим заявление - а это 15 человек -  судовладелец задолжал от 60 до 500 тысяч рублей.

«Судно сегодня стоит на рейде порта Пластун, ждет погрузки. Но моряки просят нас оказать быстрое содействие в получении задержанных денег. В своем заявлении моряки сообщают, что долг судоходной компании перед 15-ю членами экипажа составляет около три миллионов рублей. Мы сегодня известим об этом капитана порта Владивостока, и если портовые власти не успеют посетить судно с проверкой до его отхода в Японию, направим просьбу посетить судно представителям портовых властей и морского профсоюза Японии», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

О проблемах на судне сегодня будет извещен координатор представители Международной федерации транспортников в Японии. Жалобы моряков  будут  направлены и в транспортную прокуратуру  Владивостока. 

 
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