Члены экипажа теплохода Beleive не выдержали жизни без зарплаты

Сегодня в адрес Дальневосточной региональной организации российского морского профсоюза поступило заявление членов экипажа теплохода Beleive под флагом Сьерра Леоне. Моряки не видели зарплаты с начала рейса.

Многим подписавшим заявление - а это 15 человек - судовладелец задолжал от 60 до 500 тысяч рублей.

«Судно сегодня стоит на рейде порта Пластун, ждет погрузки. Но моряки просят нас оказать быстрое содействие в получении задержанных денег. В своем заявлении моряки сообщают, что долг судоходной компании перед 15-ю членами экипажа составляет около три миллионов рублей. Мы сегодня известим об этом капитана порта Владивостока, и если портовые власти не успеют посетить судно с проверкой до его отхода в Японию, направим просьбу посетить судно представителям портовых властей и морского профсоюза Японии», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

О проблемах на судне сегодня будет извещен координатор представители Международной федерации транспортников в Японии. Жалобы моряков будут направлены и в транспортную прокуратуру Владивостока.