Стало известно, почему в Приморье разбился вертолёт

Стало известно, почему в прошлом году в Приморье разбился вертолёт. Комиссия межгосударственного авиационного комитета обнародовала результаты расследования, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедия с вертолётом Eurocopter-130 произошла 2 апреля 2016 года неподалёку от посёлка Тавричанка. Накануне комиссия МАК завершила расследование авиационного происшествия с вертолётом EC-130B4 RA-07256 ООО «Восточно-страховой альянс». Его результаты появились на официальном сайте МАК.

«Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолёта явилась потеря КВС пространственной ориентировки в метеоусловиях, не соответствующих полётам по ПВП (в условиях потери видимости наземных ориентиров и линии естественного горизонта), что привело к неконтролируемому снижению и столкновению вертолёта с поверхностью земли. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полётов», - говорится в сообщении.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сначала пилот вертолёта подал сигнал бедствия. Eurocopter Приморского авиационного спортивного клуба совершал полёт по маршруту Озерные Ключи – Безверхово - Озёрные Ключи. Когда была запланирована посадка в конечной точке маршрута, командир воздушного судна не вышел на связь. Аварийный передатчик сработал вблизи посёлка Тавричанка. На борту воздушного судна был только один пилот, который, как позже подтвердили спасатели МЧС, скончался на месте происшествия от полученных травм. По факту жёсткой посадки возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что место крушения вертолёта осмотрят специалисты МАК.



