В музее техники на Садгороде начали рыть окопы

Сегодня вторник, 14 марта 2017 года, 14:08
Стало известно, почему в Приморье разбился вертолёт
Стало известно, почему в Приморье разбился вертолёт
В Хабаровске деньги на благоустройство дворов разыграют через гранты
В Хабаровске деньги на благоустройство дворов разыграют через гранты
Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
"Жильё для российской семьи" в Хабаровске хотят сдать к концу года
"Жильё для российской семьи" в Хабаровске хотят сдать к концу года
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:32
Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
вчера, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 10:30
На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
сегодня, 09:35
Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
вчера, 19:25
Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 11:45
Обвалившийся грунт загородил дорогу во Владивостоке
сегодня, 07:01
Очередной погодный сюрприз ждёт приморцев на выходных
вчера, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
вчера, 20:55
Автобусы, игнорируя маршрут, не доезжают до Приморского океанариума
час назад
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой

Обсуждаемое
сегодня, 08:32
21

Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
вчера, 14:26
17

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
вчера, 16:07
8

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 09:35
6

Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
сегодня, 10:30
5

На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
вчера, 18:15
4

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
вчера, 19:25
4

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 11:00
3

В Хабаровске погрузчик провалился под землю во время уборки дорог
сегодня, 12:38
3

Водитель автобуса пролетел на "красный" в центре Владивостока
час назад
3

Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме сегодня, 10:36
Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 155



Система Orphus

В музее техники на Садгороде начали рыть окопы

В музее техники на Садгороде начали рыть окопы
К очередной годовщине Победы здесь планируют провести показательный бой
14 минут назад
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: retrotechno.ru

Владивостокский музей техники, расположенный в пригороде по адресу: Грязелечебница, 21, приступил к реализации нового проекта: на территории музея появятся блиндаж и окопы. Строить всё это планируется по нормативам Красной армии времён Великой Отечественной войны.

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью и СМИ музея Юрий Морозов, проекта был задуман с целью патриотического воспитания. Его осуществляют члены клуба  «Техника ХХ века в Приморском крае» совместно с военно-историческим клубом «Первый Дальневосточный Фронт».

«Мы начали освобождать территорию музейного комплекса от фрагментов корпуса подводной лодки Щ-118 и крупногабаритных экспонатов, ожидающих реставрации, - сообщил Юрий. – Когда объект будет готов, посетители музея смогут фотографироваться на фоне блиндажа и окопов. Отдельной платы за это не потребуется. Мы хотим, чтобы молодёжь прониклась патриотическим духом. К празднику 9 Мая мы планируем провести здесь показательный бой, где члены наших клубов выступят и за красноармейцев, и за солдат противника».

Зрительская зона в новом объекте рассчитана минимум на 200 стоячих мест. Предполагаются разборные ограждения и место для комментатора, оборудованное микрофонами и пультом звуковой системы. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru