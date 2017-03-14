В музее техники на Садгороде начали рыть окопы

Владивостокский музей техники, расположенный в пригороде по адресу: Грязелечебница, 21, приступил к реализации нового проекта: на территории музея появятся блиндаж и окопы. Строить всё это планируется по нормативам Красной армии времён Великой Отечественной войны.

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью и СМИ музея Юрий Морозов, проекта был задуман с целью патриотического воспитания. Его осуществляют члены клуба «Техника ХХ века в Приморском крае» совместно с военно-историческим клубом «Первый Дальневосточный Фронт».

«Мы начали освобождать территорию музейного комплекса от фрагментов корпуса подводной лодки Щ-118 и крупногабаритных экспонатов, ожидающих реставрации, - сообщил Юрий. – Когда объект будет готов, посетители музея смогут фотографироваться на фоне блиндажа и окопов. Отдельной платы за это не потребуется. Мы хотим, чтобы молодёжь прониклась патриотическим духом. К празднику 9 Мая мы планируем провести здесь показательный бой, где члены наших клубов выступят и за красноармейцев, и за солдат противника».

Зрительская зона в новом объекте рассчитана минимум на 200 стоячих мест. Предполагаются разборные ограждения и место для комментатора, оборудованное микрофонами и пультом звуковой системы.