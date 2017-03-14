Во Владивосток впервые приедет Пасхальный фестиваль Гергиева

Впервые в своей истории Московский пасхальный фестиваль доедет до Владивостока. Основные выступления пройдут на Приморской сцене Мариинского театра и в местных храмах, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт фестиваля.

На пресс-конференции, которая состоялась накануне в белом зале мэрии Москвы, заявили о том, что XVI Московский пасхальный фестиваль впервые будет широко представлен во Владивостоке. Об этом рассказал руководитель Мариинского театра и основатель фестиваля Валерий Гергиев. Его посвятят 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского.

На Приморской сцене Мариинского театра 16 апреля выступит Сводный хор Приморской митрополии под управлением Людмилы Макаренко, этот же коллектив можно будет услышать 25 апреля в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы, а в храме Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы 26 апреля выступит местный хор под управлением Елены Кохановской.

2 и 4 мая на Приморской сцене Мариинского театра выступит южнокорейский пианист-виртуоз, обладатель золотой медали международного конкурса имени Шопена Сон Чжин Чо. 2 мая он сыграет сольный концерт, а 4-го числа в сопровождении симфонического оркестра приморской Мариинки под управлением дирижёра Даррела Анга исполнит произведения Равеля, Бетховена и Берлиоза.

«Для российского слушателя Московский пасхальный фестиваль уже стал важнейшим, знаковым событием», – отметила заместитель председателя правительства Ольга Голодец, также присутствующая на пресс-конференции. По словам вице-премьера, благодаря таким мероприятиям высокая культура становится доступной в самых отдалённых районах России.

За три недели фестиваля музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева также выступят в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже.

Торжественное открытие хоровой программы пройдёт 17 апреля в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. Камерная откроется 16 апреля на родине Римского-Корсакова в Тихвине. Также на самых известных звонницах Москвы состоятся колокольные концерты. Кроме этого, XVI фестиваль традиционно пройдёт в домах офицеров, детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов. В рамках мероприятия симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра под управлением Павла Смелкова выступит в Князе-Волконском гарнизоне в Хабаровском крае.