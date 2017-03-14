Во Владивосток впервые приедет Пасхальный фестиваль Гергиева

Сегодня вторник, 14 марта 2017 года, 14:32
Стало известно, почему в Приморье разбился вертолёт
Стало известно, почему в Приморье разбился вертолёт
В Хабаровске деньги на благоустройство дворов разыграют через гранты
В Хабаровске деньги на благоустройство дворов разыграют через гранты
Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
"Жильё для российской семьи" в Хабаровске хотят сдать к концу года
"Жильё для российской семьи" в Хабаровске хотят сдать к концу года
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:32
Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
сегодня, 10:30
На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
сегодня, 09:35
Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
вчера, 19:25
Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 11:45
Обвалившийся грунт загородил дорогу во Владивостоке
сегодня, 07:01
Очередной погодный сюрприз ждёт приморцев на выходных
вчера, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 13:08
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
вчера, 20:55
Автобусы, игнорируя маршрут, не доезжают до Приморского океанариума
вчера, 17:40
Прививки от энцефалита в Хабаровском крае получили сто тысяч человек

Обсуждаемое
сегодня, 08:32
21

Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
вчера, 16:07
8

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 09:35
6

Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
сегодня, 10:30
5

На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
вчера, 19:25
5

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
вчера, 18:15
4

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
сегодня, 11:00
3

В Хабаровске погрузчик провалился под землю во время уборки дорог
сегодня, 12:38
3

Водитель автобуса пролетел на "красный" в центре Владивостока
сегодня, 13:08
3

Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
сегодня, 11:06
2

ЕР готовит "кастинг" для желающих попасть в думу Владивостока
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме сегодня, 10:36
Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 155



Система Orphus

Во Владивосток впервые приедет Пасхальный фестиваль Гергиева

Во Владивосток впервые приедет Пасхальный фестиваль Гергиева
Уже известны точные даты выступлений
только что
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: mediaspy.ru

Впервые в своей истории Московский пасхальный фестиваль доедет до Владивостока. Основные выступления пройдут на Приморской сцене Мариинского театра и в местных храмах, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт фестиваля.

На пресс-конференции, которая состоялась накануне в белом зале мэрии Москвы, заявили о том, что XVI Московский пасхальный фестиваль впервые будет широко представлен во Владивостоке. Об этом рассказал руководитель Мариинского театра и основатель фестиваля Валерий Гергиев. Его посвятят 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского.

На Приморской сцене Мариинского театра 16 апреля выступит Сводный хор Приморской митрополии под управлением Людмилы Макаренко, этот же коллектив можно будет услышать 25 апреля в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы, а в храме Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы 26 апреля выступит местный хор под управлением Елены Кохановской.

2 и 4 мая на Приморской сцене Мариинского театра выступит южнокорейский пианист-виртуоз, обладатель золотой медали международного конкурса имени Шопена Сон Чжин Чо. 2 мая он сыграет сольный концерт, а 4-го числа в сопровождении симфонического оркестра приморской Мариинки под управлением дирижёра Даррела Анга исполнит произведения Равеля, Бетховена и Берлиоза.

«Для российского слушателя Московский пасхальный фестиваль уже стал важнейшим, знаковым событием», – отметила заместитель председателя правительства Ольга Голодец, также присутствующая на пресс-конференции. По словам вице-премьера, благодаря таким мероприятиям высокая культура становится доступной в самых отдалённых районах России.

За три недели фестиваля музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева также выступят в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже.

Торжественное открытие хоровой программы пройдёт 17 апреля в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. Камерная откроется 16 апреля на родине Римского-Корсакова в Тихвине. Также на самых известных звонницах Москвы состоятся колокольные концерты. Кроме этого, XVI фестиваль традиционно пройдёт в домах офицеров, детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов. В рамках мероприятия симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра под управлением Павла Смелкова выступит в Князе-Волконском гарнизоне в Хабаровском крае.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru