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Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"

Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
Приморские судебные приставы хотят создать уникальный прецедент
18 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Судебные приставы намерены сдать аварийное судно «Еруслан» на металлолом, сообщает РИА «Восток-Медиа». Деньги с продажи сухогруза пойдут на выплаты экипажу.

Главный судебный пристав Приморья Алексей Кузнецов на прошедшей сегодня пресс-конференции рассказал о дальнейшей судьбе аварийного судна «Еруслан». Он сообщил, что приставы намерены добиться продажи сухогруза. «Изначально мы не планировали принудительно реализовывать «Еруслан», так как его владельцем является иностранная компания. В России подобные действия в отношении зарубежных контрагентов не предусмотрены законом. Теперь же мы хотим создать первый прецедент реализации судна. Если это удастся, приморским опытом смогут воспользоваться Сахалин, Камчатка, да все прибрежные регионы. Они смогут получать хоть какой-то выхлоп с такого имущества», - рассказал Алексей Кузнецов. Главный судебный пристав добавил, что разграбление судна и последующий пожар сделали дальнейшую его эксплуатацию невозможной. «Корабль-призрак» осталось только сдать на металлом. Все деньги, вырученные с продажи «Еруслана», отдадут экипажу, который до сих пор не может получить зарплату.

Алексей Кузнецов отметил, что в спасении аварийного судна значительную роль сыграла именно служба судебных приставов. Только благодаря приморскому управлению ФССП «Еруслан» удалось спасти от затопления. «Не каждая структура может потратить деньги на подобную операцию, это зависит от бюджета. У службы судебных приставов бюджет предусматривает расходы на подобные цели. Мы в ускоренном порядке заключили договоры со спасательными организациями и Тихоокеанским флотом», - рассказал глава приморского управления ФССП. Кузнецов добавил, что серьёзный вклад в ситуацию сделала и приморская транспортная прокуратура.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», «Еруслан» долгое время стоял на рейде Владивостока. Этой зимой судно атаковали мародёры – они начали разбирать его на металл.  31 января объект загорелся. Пожар вскоре прекратился сам по себе. Из-за полученных повреждений «Еруслан» стал уходить под воду. Если бы не вмешательство экстренных служб, судно непременно бы затонуло. Однако этого удалось избежать – водолазы при помощи специальных пластырей заделали отверстия в корпусе. Само судно сейчас находится в Славянке, на мели. Его передали на ответственное хранение местному судоремонтному заводу.

 
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