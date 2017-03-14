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Во Владивостоке подробно расскажут о налогах, льготах и вычетах

Во Владивостоке подробно расскажут о налогах, льготах и вычетах
Услуги народа: электронные сервисы как инструмент декларационной кампании
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Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В России проходит декларационная кампания – 2017. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Приморскому краю активно призывает налогоплательщиков пользоваться электронными сервисами, сообщает РИА «Восток-Медиа». В пятницу, 17 марта, сотрудники налоговых инспекций и многофункциональных центров (МФЦ) проведут день открытых дверей во Владивостоке.

На площадках пяти отделений многофункциональных центров (МФЦ) во Владивостоке 17 марта планируется организовать консультационные центры для налогоплательщиков – физических лиц. Сотрудники налоговых органов подробно ответят на все вопросы граждан: как заполнить декларацию о доходах, какие льготы положены по оформлению имущества, кто имеет право на получение вычета. Особое внимание специалисты уделят электронным сервисам – в частности, любой желающий сможет прямо в помещениях МФЦ заполнить и подать декларацию в режиме онлайн.

«Приморцы активно стали пользоваться налоговыми госуслугами, – сообщила РИА «Восток-Медиа» начальник отдела работы с налогоплательщиками управления ФНС России по Приморскому краю Ирина Табакова. – В крае растёт число пользователей электронных сервисов. К слову, в пятницу наши сотрудники проинформируют, в том числе, о порядке подключения к электронному сервису ФНС России “Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц”».

Как ранее сообщало РИА "Восток-Медиа", такими кабинетами обзавелись больше 50 процентов жителей Приморья.

Жители Владивостока смогут прийти на консультацию 17 марта с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:

- отделение № 2 МКУ «МФЦ ВГО», улица Верхнепортовая, 76А (остановка транспорта «Казанский храм»);

- отделение № 5 МКУ «МФЦ ВГО», Партизанский проспект, 28А (остановка транспорта «Инструментальный завод»);

- отделение № 1 МКУ «МФЦ ВГО», улица Давыдова, 9; 

- отделение № 3 МКУ «МФЦ ВГО», проспект 100-летия Владивостока, 44;

 - отделение № 4 МКУ «МФЦ ВГО», улица Невельского, 13.

 
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