В этом году пройти бесплатно ПЭТ-томографию смогут 1500 приморцев

В 2017 году в Приморье почти вдвое увеличили квоту на бесплатные обследования при помощи позитронно-эмиссионной томографии. При этом, как объяснил вице-губернатор Павел Серебряков, 1030 человек смогут пройти ПЭТ-диагностику в медцентре ДВФУ на острове Русском, а 470 человек будут направлены для этого исследования в Хабаровск. Хотя пациентам платить за обследования не придётся, каждое из них обходится Фонду обязательного медицинского страхования более чем в 53 тысячи рублей.

С начала года 212 приморцев уже прошли позитронно-эмиссионную томографию в медицинском центре ДВФУ. Как сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, остаточной активности препаратов, которые доставляются авиапутем из Хабаровска, достаточно для проведения от пяти до восьми ПЭТ-исследований в день.

Одновременно в Приморье ведется работа по созданию Центра ядерной медицины. Как сообщает краевая пресс-служба, в будущем власти планируют приобрести ещё оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний. Проектная мощность центра обеспечит ПЭТ-диагностику шести тысячам человек, столько же ежегодно смогут проходить ОФЭКТ-диагностику. Радиойодотерапию центр обеспечит трем сотням онкобольных в год.

Пока радиофармпрепараты во Владивосток доставляют из Хабаровска самолётом. Но глава Приморья Владимир Миклушевский уже заявлял, что регион планирует приобрести циклотрон для того, чтобы производить радиоактивные изотопы на месте.