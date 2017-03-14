Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой

Владимир Миклушевский подписал распоряжение о назначении нового вице-губернатора. Об этом только что сообщила пресс-служба «белого дома». Куратором сельского и рыбного хозяйства назначен Денис Бочкарёв, информирует РИА «Восток-Медиа».

Бывший директор департамента сельского хозяйства и продовольствия АПК в новой должности будет курировать вопросы агропрома и рыбного хозяйства, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира.

«Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно подчёркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем новых идей, компетентности и ответственности», говорится в официальном сообщении.

Денис Юрьевич Бочкарёв родился 24 августа 1977 года в посёлке Южно-Морском города Находки. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию. Карьеру начинал на птицефабрике «Уссурийская». С 2005 года – в администрации Приморского края. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

РИА «Восток-Медиа» напоминает, что позиция «сельскохозяйственного» вице-губернатора оставалась вакантной после вынужденной отставки Сергея Сидоренко.