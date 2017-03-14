Японцы готовы заставить "поумнеть" приморские светофоры

Накануне в эфире популярного местного телеканала губернатор Приморья Владимир Миклушевский вновь рассказал о перспективах реализации федеральной программы по благоустройству городов и внедрения японских технологий в городскую среду приморских муниципалитетов.

Владимир Миклушевский напомнил, что на втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил помощь специалистов Страны восходящего солнца в создании комфорта во Владивостоке. В конце марта японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей ЛТД» уже представит готовый план с конкретными мерами. Речь идет о строительстве умных домов Smart Wellness, бестраншейной санации трубопроводов, борьбе с пробками на дорогах за счёт внедрения системы «умных» светофоров, новых подходах к переработке и утилизации отходов, а также о транзитно-ориентированном проектировании.

«31 марта в Токио пройдет VIII заседание российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, с российской стороны сопредседательствовать будет замглавы Минстроя Андрей Чибис, я также планирую принять участие в переговорах. Японская сторона готова предложить конкретные решения для развития агломерации. Очень важно, чтобы город был комфортным, есть соответствующие технологии, но их нужно правильно внедрить, для того чтобы они работали. Конечно, мы приветствовали это решение и будем активно помогать в его реализации», – отметил глава Приморья.