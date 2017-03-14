ЕР готовит "кастинг" для желающих попасть в думу Владивостока

До процедуры праймериз остаётся чуть больше двух месяцев

В Приморье партия «Единая Россия» зарегистрировала 20 граждан, планирующих принять участие в партийном отборе для выдвижения на выборы в думу города Владивостока. Накануне на заседании регионального оргкомитета в обойму кандидатов праймериз приняли очередных новичков.

Среди них – представители бизнеса, культуры, социальной сферы, сторонники и члены партии «Единая Россия», беспартийные.

Выдвижение участников предварительного голосования началось 27 февраля, окончательный день для подачи заявлений – 27 апреля.

«В понедельник заработал обновлённый сайт предварительного голосования, на котором можно получить всю информацию о партийной процедуре, об условиях участия в праймериз, – прокомментировал ход подготовки к предварительному голосованию Валентин Шуматов, секретарь регионального отделения «Единой России». – В ближайшее время мы приступаем к формированию счётных комиссий во Владивостоке и подготовке к дебатам».

Единый день предварительного голосования во Владивостоке пройдёт 28 мая по первой, самой открытой, модели голосования.

Желающие принять участие в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения на выборы в думу города Владивостока могут подать документы по адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, 89, 4-й этаж, 416 кабинет. Время приёма: с 11:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. Телефон приёмной 222-89-20.