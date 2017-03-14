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Лёд на дорогах стал причиной заторов во Владивостоке

Лёд на дорогах стал причиной заторов во Владивостоке
Пробки в приморской столице начались ещё в пригороде
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: dps_control, dpscontrol.ru

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на обычные 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Основные проблемы на магистралях приморской столицы сегодня объясняются гололёдом. Не очень высокая загруженность городских дорог вызвана тем, что многие автомобилисты попросту не рискнули садиться сегодня за руль.

Так, 4-километровая пробка собралась в пригороде Владивостока – от остановки «Садгород» до Ботанического сада. Этот участок трассы полностью покрыт ледяной коркой, и проехать там очень непросто.

9-балльный затор сковал проспект 100-летия Владивостока – это почти максимальная загруженность. Дорога от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» «стояла» более двух часов. В обратную сторону также собралась 7-балльная пробка.

На 6 баллов оказался загружен проспект Красного Знамени в сторону издательства «Дальпресс». Проблемы с движением здесь возникли из-за того, что дорогу с утра никто не чистил.

6-балльный трафик наблюдался на Светланской улице. Проблем с движением здесь было меньше, чем в других районах города – к началу рабочего дня дорожные службы привели улицу в порядок.

Часовой затор собрался в районе мыса Эгершельд. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», автомобилисты «ползли» от улицы Крыгина до Верхнепортовой. Этот затор также охватил Казанскую улицу и улицу Пестеля.

Со сложностями столкнулись водители на улице Выселковой. Замедленное движение от закрытой дороги на трассу Седанка - Патрокл до Рудневского моста сохранялось в течение двух часов. 

Большая загруженность образовалась на Золотом мосту. Плотность движения с мыса Чуркина в сторону фуникулёра варьировалась от 4 до 6 баллов.

 
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