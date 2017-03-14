На острове Попова может появиться китайский биотехнопарк

Сегодня вторник, 14 марта 2017 года, 11:00
В Хабаровске погрузчик провалился под землю во время уборки дорог
В Хабаровске погрузчик провалился под землю во время уборки дорог
Дороги Приморья превратились в настоящий каток
Дороги Приморья превратились в настоящий каток
На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
На территории Хабаровского аэропорта нашли боеприпас
На территории Хабаровского аэропорта нашли боеприпас
Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:32
Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
вчера, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
вчера, 19:25
Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
вчера, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 07:01
Очередной погодный сюрприз ждёт приморцев на выходных
сегодня, 09:35
Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
вчера, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
вчера, 20:55
Автобусы, игнорируя маршрут, не доезжают до Приморского океанариума
вчера, 17:40
Прививки от энцефалита в Хабаровском крае получили сто тысяч человек
вчера, 11:37
В Приморье танцовщица умерла прямо на сцене

Обсуждаемое
сегодня, 08:32
17

Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
вчера, 14:26
15

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
вчера, 12:45
13

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
вчера, 16:07
7

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
вчера, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
вчера, 19:25
4

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 09:35
3

Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
вчера, 13:11
3

Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
вчера, 18:15
3

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
вчера, 16:50
2

Приморцы остались недовольны выпавшим снегом
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме 24 минуты назад
Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 146



Система Orphus

На острове Попова может появиться китайский биотехнопарк

На острове Попова может появиться китайский биотехнопарк
Инвесторы уже рассказали об этом проекте Трутневу
12 минут назад
Экономика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: placefound.ru

Китайская компания «Вэнь Лянь Аквакультура» намерена создать на острове Попова морской биотехнопарк. Об этом представители компании заявили накануне в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в Хабаровске. В переговорах принял участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Предварительное соглашение по развитию в крае китайских предприятий аквакультуры  Владимир Миклушевский подписал с партнерами из КНР еще на Восточном экономическом форуме. Бизнес-план проекта по созданию морского биотехнопарка «Островной» уже утверждён.

Председатель совета директоров «Вэнь Лянь Аквакультура» (Wen Lian Aquaculture) Цю Лайчжун на встрече с полпредом уточнил условия осуществления проекта на острове Попова. В  настоящее время «Вэнь Лянь Аквакультура» уже ведет аналогичный бизнес в Ольгинском районе Приморья, а морской биотехнопарк на острове Попова рассматривает как расширение деятельности.

«Мы, конечно, будем поддерживать этот проект», – заявил губернатор Приморья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что создание морских огородов для выпращивания гребешка, трепанга и мидий, - одно из важнейших направлений экономики региона. Краевой бюджет ежегодно выделяет субсидии предприятиям, работающим в этой отрасли. В прошлом году объемы поддержки составили около 19 миллионов рублей, а в текущем 2017 году составляют более 20 миллионов рублей. Бизнесом в области аквакультуры в Приморье занимаются более 50 предприятий на 102 участках площадью более 18 тысяч гектаров. В крае сосредоточена основная масса участков аквакультуры, выращиваемой на Дальнем Востоке. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru