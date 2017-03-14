Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой

Во Владивостоке блокирован проезд по улице Тигровой. Из-за покрывшейся льдом дороги на этом участке уже произошла авария, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Утром во вторник, 14 марта, автомобилисты краевого центра оказались заложниками дорожной обстановки. Так, часть спуска по улице Тигровой в центре города покрылась коркой льда. Водитель Land Cruiser не справился с управлением и врезался в припаркованную рядом машину. Из-за этого проезд по дороге оказался фактически блокирован. Однако многие автомобилисты и не рискнули бы двигаться в данном направлении. Некоторые водители, ещё не доезжая до места авария, разворачивались и уезжали из-за гололёда.

Между тем, о соблюдении правил безопасности и максимальной осторожности во время движения накануне предупреждали полицейские и сотрудники МЧС. Особую опасность представляют спуски и подъемы проезжих частей. Водители также должны быть предельно внимательными при движении в зоне действия пешеходных переходов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня в течение дня погода улучшится, однако на дорогах сохранится гололедица.



















































