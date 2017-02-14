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В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия

В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
Чиновник нарушил один из важных запретов
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Приморье «заново» уволили сотрудника департамента транспорта и дорожного хозяйства краевой администрации -  начальника отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта. По данным прокуратуры региона, он входил в совет директоров ОАО «Экспресс Приморья» и незаконно получил вознаграждение более 440 тысяч рублей.

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный обратил внимание на то, что руководитель отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта в администрации региона покинул это должность по собственному желанию. В приказе, который подписал губернатор Владимир Миклушевский, значится формулировка «по инициативе гражданского служащего». На самом деле данный чиновник  нарушил запрет, установленный статьёй 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и формулировка в таком случае должна быть более суровой.

Денис Максимов, о котором идёт речь, в 2016 году входил в совет директоров акционерного общества «Экспресс Приморья» и от данного юридического лица получил вознаграждение в сумме более 440 тысяч рублей.

В итоге с подачи прокуратуры гражданский служащий уволен в связи с утратой доверия.  

 
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