Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"

В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратились владивостокцы, проживающие в доме на проспекте Красного Знамени, 90. Они рассказали о том, что их дом попал в непростую ситуацию. Жильцы считают, что администрация Владивостока незаконно выставила его на конкурс и навязала им управляющую компанию.

Дайте нам смету

О претензиях жителей многоэтажки рассказала председатель совета дома Наталья Бодянчук.

«В 2013 году мы заключили договор с ООО УК «Жилищные услуги». Работали ни шатко ни валко. Проблемы начались, когда у нас в доме начали менять лифты. Совет дома начал запрашивать отчёт о том, сколько всего собрано денежных средств на их установку. Всё, что мы увидели – это непонятно как составленный акт выполненных работ, где не было информации о деньгах», - рассказала она. Та же судьба, по словам Натальи Бодянчук, постигла и другие проекты. Председатель домового совета рассказала, что из-за отсутствия финансовой документации в доме не сделали тепловой узел. «Его проект утвердили, списали за это с нас 34 тысячи рублей. Мы сказали: дайте нам смету. Нужно ведь понять, как всё это реализовать. «Жилищные услуги» выслали нам какие-то схемы, а про стоимость опять ничего не сообщили. На этом всё и закончилось», - пояснила Наталья Бодянчук.





Подобных претензий к «управляйке» у жителей – целая гора. Они постоянно жаловались на действия УК в самые разные инстанции – прокуратуру, госжилинспекцию, администрацию города. Однако сейчас они столкнулись с более серьёзной проблемой. В конце прошлого года у компании «Жилищные услуги» истёк срок договора на обслуживание дома на проспекте Красного Знамени, 90. После этого, по мнению жильцов, дом незаконно выставили на торги и передали другой управляющей компании – «Лидер».

«30 ноября 2016 года наш договор с «Жилищными услугами» закончился. Жильцов якобы об этом уведомили. Уже 9 декабря городские власти провели конкурс на выбор управляющей компании, в нарушение всяких законных сроков. В результате мы перешли поду правление УК «Лидер», - рассказала Наталья Бодянчук. Глава совета дома считает, что у «Лидера» нет никаких законных оснований для управления домом, а городские власти просто забрали у его жителей право выбора «управляйки». Наталья не исключает даже фактов подлога документов. Председательница домового совета отметила, что она вместе с жильцами дома уже обратилась в соответствующие инстанции с заявлениями.

«С этим домом невозможно работать»

Впрочем, в компании «Жилищные услуги» на эту ситуацию смотрят совершенно иначе. Директор «управляйки» Галина Кривец рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» о том, что жильцы дома на Красного Знамени, 90 попросту саботируют работу УК.

«В какой-то момент я посчитала, что с этим домом просто невозможно работать. Настоящая глухая стена. Наталья Бодянчук настроила всех жильцов против нас. Нам, например, никто не подписывал акты выполненных работ. Мы что-то сделали, говорим – подпишите акт. Ни совет дома, ни жители его не подписывают. Вместо этого они строчат жалобы во все возможные инстанции», - сообщила директор. По словам Галины Кривец, бумаги и проекты, которые она отправляла жильцам, попросту терялись. Отказ идти на контакт и привёл жителей к нынешней неразберихе с управлением домом. «Я решила не продлевать договор облуживания. За два месяца оповестила жильцов о прекращении нашего сотрудничества. За это время они должны были определиться с тем, кто будет дальше управлять домом. Они этого не сделали. В результате администрации города пришлось выставить дом на конкурс, который выиграла УК «Лидер»», - пояснила директор УК. Она отметила, что все сроки, предписанные законодательством, были соблюдены. По словам Галины Кривец, после завершения торгов представители «Жилищных услуг», «Лидера» и городской администрации решили организовать встречу с жителями дома. Однако никто из жильцов на неё не явился. Интересно, что Наталья Бодянчук сообщает обратное: на встречу не явились сами представители «управляек». Об одной или о двух разных встречах говорят оппоненты, так и осталось невыясненным.

Война продолжается

Удивительно, но слова Галины Кривец подтверждают и в управляющей компании «Лидер». Юрист УК Евгений Антипов рассказал, что жильцы попросту отказываются идти на контакт.

«Я не совсем понимаю, чего добивается совет дома. Во главе него стоит Наталья Бодянчук, люди её во всём слушаются. Жильцы сначала «съели» директора прежней УК. Сами они не озаботились выбором «управляйки», в итоге властям пришлось провести конкурс. С нами собственники работать не хотят – они, например, уже жаловались на нас в антимонопольную службу», - сообщил он. Евгений Антипов считает, что катализатором недовольства могли стать возросшие коммунальные платежи. Это, по его словам, также произошло из-за бездействия жильцов. Администрация Владивостока при принудительном назначении управляющей компании ориентируется на свои расчёты тарифов. Их размер зависит от типа дома. На Красного Знамени, 90 он самый высокий из возможных. Евгений отметил, что жильцы могли сами выбрать УК с подходящим им тарифом – если бы захотели.

Как закончится этот конфликт – неизвестно. Ни у жильцов, ни у «управляйки» пока нет точек соприкосновения и какого-то компромисса. Владивостокцы настроены решительно и намерены в очередной раз штурмовать надзорные инстанции. В то же время сменить тип управления домом они смогут только через год – это следует из условий договора. Так что, судя по всему, «ЖКХ-война» на Красного Знамени, 90 закончится ещё не скоро.