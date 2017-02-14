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Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение

Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение
Оно поможет добиваться социальной стабильности
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня губернатор Приморского края Владимир Миклушевский от всей администрации края подписал трёхстороннее соглашение с краевым профсоюзом и работодателями по регулированию социально-трудовых отношений на ближайшие два года. Со стороны бизнеса в церемонии подписания соглашения участвовали председатель приморского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Юрий Денисенко, президент конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» Роман Титков, председатель приморского отделения «Опоры России» Виталий Гуменюк и глава регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко. Профсоюзы представляли председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков, председатель регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Задоянов и председатель Приморского краевого союза профессиональных организаций «СОЦПРОФ» Александр Колос, а также глава регионального отделения профсоюзов «Конфедерация труда Приморья» Елена Хорошун.

Соглашение призвано способствовать сохранению социальной стабильности в регионе. К этому ведёт планируемое снижение уровня безработицы, предотвращение трудовых конфликтов и повышение уровня жизни населения. В документе утверждены обязанности каждой из сторон в области развития рынка труда и экономической политики региона, охраны окружающей среды и здоровья приморцев, повышения доходов и обеспечения их социальными гарантиями.

Впервые подобное соглашение было подписано в 2014 году по инициативе губернатора Приморья. Теперь аналогичные действия должны предпринять все муниципалитеты края.

Благодаря совместной работе администрации Приморья и профсоюзов в муниципалитетах сегодня действует 25 трехсторонних трудовых комиссий. Социальное партнерство в крае выступает как инструмент стратегического планирования, играет определенную роль в принятии управленческих решений, формировании цивилизованных социально-трудовых отношений.

 
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