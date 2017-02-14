В Приморье прооперируют ещё одного тигра

На этот раз хирурги помогут шестимесячной тигрице из посёлка Лазо

В реабилитационном центре села Алексеевка вновь готовят к операции тигра. Речь идёт о шестимесячной тигрице, пойманной в окрестностях посёлка Лазо в середине декабря. Она прихрамывает на заднюю лапу.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что нынешней зимой в Приморье взрослые и юные тигры весьма часто подают повод для горячих новостей. В январе в Алексеевку привезли раненого тигрёнка, которому впоследствии помог человеческий доктор-офтальмолог. Всего в реабилитационном центре сейчас, по словам сотрудников Амурского филиала WWFРоссии, находятся 4 тигра.

Юной тигрице, по мнению специалистов, может помочь операция на лапе. Как сообщил директор департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрий Панкратов, травма тигрицы была обнаружена, когда зверя выпустили в вольер.

Сейчас тигрица остается под наблюдением, операция предварительно запланирована на 20 февраля.