Автомобилистов Владивостока не пускают к провалу на Станюковича

Два наряда дорожно-патрульной службы и инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции Владивостока работают на улице Станюковича, где сегодня обрушилась проезжая часть рядом со стройплощадкой. Как сообщает с места событий корреспондент РИА «Восток-Медиа», там сейчас существенно ограничено движение машин: проезд перекрыт, начиная от Станюковича, 3. Преодолеть полицейский кордон могут только жители близлежащих домов.





Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform