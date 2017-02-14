Прогремевшую сегодня компанию КаскадСтрой предупреждала Генпрокуратура

Десятки ведомств – гражданских и силовых – в эти минуты работают на месте обрушения дорожного полотна в центре Владивостока. Как стало известно, чрезвычайный инцидент произошёл на площадке, где возводит объект компания «КаскадСтрой». Несколько дней назад её упоминали на оперативном совещании у заместителя генерального прокурора РФ, информирует РИА «Восток-Медиа».

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал указание разобраться в причинах обрушения подпорной стены и проезжей части на улице Станюковича в центре приморской столицы. Он уточнил, что происшествие произошло на строительной площадке компании ООО «КаскадСтрой».

9 февраля во Владивостоке прошло оперативное совещание, посвящённое правам дольщиков в Приморском крае. Председательствовавший на встрече заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин раскритиковал уровень соблюдения прав участников долевого строительства. А руководителям 5 коммерческих структур, среди которых значился и «КаскадСтрой», вынес предостережения «о недопустимости нарушений закона в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество с ограниченной ответственностью «КаскадСтрой» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. 100-процентная доля в компании принадлежит Антону Мазнякову.

По факту обрушения в центре Владивостока прокуратура Фрунзенского района проводит проверку на месте происшествия.