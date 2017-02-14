Жителей Владивостока лишили информации об отключениях света

Владивостокское предприятие электрических сетей (МУП ВПЭС) в очередной раз "закодировало" социально важную информацию - файлы-анонсы о грядущих отключениях электроэнергии в столице Приморья. Теперь большинство компьютеров не поддерживает новый формат, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В течение нескольких дней муниципальная организация «Владивостокское предприятие электрических сетей» выкладывает некорректный файл со списком тех адресов, где пройдут отключения света. При попытке открыть изображение почти на всех компьютерах пользователям выдаётся ошибка «формат файла не определён». Кроме этого сложности возникают при открытии изображения через Adobe Photoshop. Данная программа пишет, что «обнаружен некорректный Jpeg маркер».

Как объяснили специалисты корреспонденту редакции, администратор сайта делает таблицу, после чего сохраняет её в картинке, но в таком формате, что даже фотошоп не в состоянии её раскодировать. В результате выкладываемый файл не совместим с форматом Jpg.

Ранее СМИ города ежедневно выкладывали список отключений. Однако в конце прошлого года начались проблемы. В некоторые дни адреса не появлялись вовсе, а после нового года стали публиковаться в zip файле. Начиная с 9 февраля предприятие вновь поменяло формат. Отныне список адресов перестал открываться на большинстве компьютеров и гаджетов.

Редакция РИА «Восток-Медиа» ждёт официального ответа от МУП ВПЭС.