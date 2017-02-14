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В центре Владивостока разрушилась проезжая часть

В центре Владивостока разрушилась проезжая часть
Специалисты проверят, виноваты ли строители многоэтажного здания
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: vestiprim.ru

Во Владивостоке разрушилась часть дороги. Проезжая часть «сползла» в котлован, который вырыли для строительства многоэтажного здания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Комиссии администрации города, специалисты ГО ЧС и бригады пожарной охраны Владивостока работают на месте обрушения дороги на улице Станюковича, 26А. Об этом корреспонденту редакции рассказали в пресс-службе мэрии. Вместе с дорогой под откос упала часть подпорной стенки. Происшествие произошло рядом со строящимся многоэтажным зданием, которое в данные момент возводят над яхт-клубом «7 футов» вдоль «тропы здоровья».

Разрушенная дорога ведёт к концертному залу «Феско-Холл» и ряду частных коттеджей.

По данным ЕДДС города Владивостока, информации о пострадавших не поступало. 

 
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