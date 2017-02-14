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В марте из Владивостока в Харбин начнёт летать ещё один самолёт

В марте из Владивостока в Харбин начнёт летать ещё один самолёт
Билеты будут стоить меньше 4 тысяч рублей
18 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Со 2 марта Владивосток и китайский Харбин свяжет дополнительный авиарейс авиакомпании «Аврора». Самолёт будет летать два раза в неделю. Билеты пассажиры смогут купить за 3 800 рублей.

Как сообщает краевая пресс-служба, со 2 по 23 марта рейс будет выполняться по четвергам и воскресеньям.  Вылетать из Владивостока запланировано в 10:15, в Харбине самолёт при этом окажется в 10:00 по местному времени. Обратный рейс из Харбина в расписании назначен на 10:55, прибытие во Владивосток – в 14:35.

После 23 марта вступит в действие летнее расписание: по вторникам самолёт начнёт вылетать из Владивостока в 09:20 с прибытием в Харбин в 08:55 по китайскому времени, обратный рейс из Харбина будет отправляться в 10:05, а прибывать во Владивосток – в 13:40. По четвергам и воскресеньям из Владивостока самолёт станет вылетать в 10:50, а обратно из Китая – в 11:30. Время в полёте составит в среднем чуть больше полутора часов.

Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Q400, рассчитанные на 70 пассажиров. Однако летом, когда спрос на авиаперевозки особенно велик, рейсы в Харбин будут выполняться на 128-местных воздушных судах Airbus А319.

 
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